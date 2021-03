Neumünster

Eine der großen Shopping-Adressen in Schleswig-Holstein ist das Designer Outlet Neumünster (DOC), das durch seine Lage dicht an der Autobahn 7 auch überregional Kunden anzieht, beispielsweise aus Hamburg.

Doch während viele Einzelhändler in den großen Städten Schleswig-Holsteins fest von einer Öffnung am Montagvormittag ausgehen, hat sich das Designer Outlet Neumünster noch nicht festgelegt.

Landesverordnung sei noch nicht klar

"Wir bereiten uns auf die Öffnung vor. Aber wir warten auf den genauen Wortlaut der Landesverordnung, bevor wir uns festlegen", sagt eine Sprecherin am Freitagmittag. Noch sei ihr zufolge noch nicht klar, wie die Regeln genau aussehen. Erst am Wochenende werde man sich für oder gegen eine Öffnung entscheiden.

Das Land will den Einzelhandel in Schleswig-Holstein die Öffnung wieder gestatten, weil die Sieben-Tage-Inzidenz unter der Marke von 50 liegt. Allerdings sind damit strenge Regeln verbunden: Geschäfte unter 800 Quadratmetern Fläche dürfen nur so viele Kunden einlassen, dass nicht mehr als ein Kunde auf zehn Quadratmeter kommt.

Erweiterung des Centers geplant

Bei 800 Quadratmetern Fläche darf nur noch ein Kunde auf 20 Quadratmeter Fläche kommen. Und sobald die Sieben-Tage Inzidenz weiter ansteigt, gelten noch strengere Regeln für den Einkauf. Deshalb verhält man sich beim Betreiber des Designer Outlets noch abwartend.

Das DOC, das viele Geschäfte, darunter Outlets bekannter internationaler Marken auf einer Fläche von insgesamt 20.000 Quadratmetern anbietet, hatte im vergangenen Jahr angefangen, eine Erweiterung um weitere 1900 Quadratmeter zu planen.