Für das norwegische Kreuzfahrtschiff „ Fridtjof Nansen“ war es bereits die dritte Fahrt. Die Reederei Hurtigruten hat auf dem Schiff jeweils 100 bis 200 Passagiere befördert. Mit über 1000 Passagieren ging am Abend auch die „Mein Schiff 2“ von Hamburg aus an den Start.

Man habe dazugelernt

Mit der steigenden Zahl von Schiffen und Passagieren wird inzwischen die Möglichkeit von Corona-Fällen an Bord nicht mehr ausgeschlossen. Für Passagiere auf Kreuzfahrtschiffen gibt Martin Schwarz vom Gesundheitsamt Rostock dennoch Entwarnung. „Mit einer Quarantäne wie bei der ’Diamond Princess’ in Japan zu Beginn der Pandemie muss niemand rechnen“, so Schwarz. Die deutschen Behörden haben ihre Lehren aus einem Vorfall im Mai auf der „Mein Schiff 3“ in Cuxhaven gezogen. Dort wurde bei Crewmitgliedern Corona diagnostiziert.

Keine Auswirkungen auf den Saisonstart

Für Aida Cruises ist die Infektion von Mitarbeitern noch Neuland. Das Rostocker Unternehmen war bislang eine der letzten verbliebenen Kreuzfahrtreedereien ohne Coronainfektion an Bord. Nun wurde bei zehn Crewmitgliedern das Virus nachgewiesen. „Dieser Fall hat aber gezeigt, dass unsere Vorkehrungen greifen“, sagt Hansjörg Kunze von Aida. Auswirkungen auf den Saisonstart in Kiel hätten die Fälle nicht.

Die Schiffe wurden extra vorbereitet. Keine Selbstbedienung, feste Tischreservierungen in den Restaurants, keine Innenpools, dafür mehr und feste Wege. Die Vorgaben für die Reedereien stammen aus der ersten EU-Richtlinie vom 30. Juni. Demnach müssen die Reedereien auch Kabinen an Bord vorhalten, in denen Passagiere und Crewmitglieder isoliert werden können. Außerdem müssen die Schiffe über Testkapazitäten verfügen. Bei solchen Tests wurden nun auch die zehn Crewmitglieder auf den Aida-Schiffen identifiziert.

Reibungsloser Fährverkehr

In der Landeshauptstadt sind seit Februar Seehafen und Gesundheitsamt im Austausch über die Modalitäten des Check-In. Also wie viele Personen kommen, wie sie an Bord gehen und wie die Schiffe abgefertigt werden sollen. Wenn die „Mein Schiff 1“ am 3. August Kiel anläuft, ist die Crew bereits zwei Wochen an Bord. Die Mitarbeiter werden in der Quarantänephase regelmäßig getestet. Am 16. August wird dann die „Aidablu“ erwartet. Reibungslos läuft bereits der Fähr-Verkehr: Seit dem 15. Juni hat die Color Line zehntausende Passagiere befördert. Es gab keinen einzigen Corona-Fall.

