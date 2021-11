Kiel

Kai Bendixen hat einen pragmatischen Blick auf das, was derzeit auf dem schleswig-holsteinischen Möbelmarkt los ist. Und das ist einiges: Die Eröffnung des 40.000 Quadratmeter großen Hauses von Höffner in Kiel wirbelt die Branche durcheinander – und hat einen Preiskampf entfacht, den es so im Norden lange nicht gab. „XXXLutz schlägt jeden Eröffnungspreis“, heißt es da. Gleichzeitig trommelt Höffner mit knackigen Eröffnungsrabatten. Doch Bendixen zeigt sich gelassen: „Jede Firma kann sich ansiedeln, wo sie will, und das ist auch gut so“, sagt der Chef des Einrichtungshauses Knutzen in Kiel.

Die neue Liebe zum eigenen Heim stimuliert die Branche

Höffner, sagt Bendixen, werde den Markt „erfrischen“ und viele, viele Menschen nach Kiel locken: „Wir haben nicht die Fläche – sind aber personell und preislich voll dabei.“ Doch auch wenn die Konsumbudgets corona-bedingt noch immer prall gefüllt sind und die neu entdeckte Liebe zur häuslichen Gemütlichkeit den Möbelhandel stimuliert: Jeder Euro kann bekanntlich nur einmal ausgegeben werden. Und entsprechend heftig ist die Reaktion der Höffner-Konkurrenz. Mit dem neuen Player bekommen die bisherigen Gravitationszentren im schleswig-holsteinischen Möbelhandel ein beachtliches Gegengewicht in Kiel. Vor allem das nur 30 Autominuten entfernte Neumünster mit dem dortigen Platzhirsch XXXLutz muss sich gegen Umsatzabflüsse stemmen.

Ausgerechnet das Oberzentrum Kiel hatte bislang keinen Vollsortimenter mit vergleichbarer Sogwirkung zu bieten. Ikea? Ja, die Schweden sind ein Kundenmagnet, wenden sich aber an eine andere Klientel – eine, die keinen allzu großen Wert auf Rundum-Service legt und gerne selbst zum Inbusschlüssel greift.

Kiel hatte so einen Vollsortimenter bislang nicht zu bieten

Keine Frage: Wer im Raum Kiel einschließlich des Hotspots Ostseepark das klassische Möbelangebot sucht, der wird auch fündig, musste sich dafür – jenseits der Discountmärkte – bislang jedoch vor allem in Häusern mit spezialisiertem Sortiment umschauen: im Polstermöbelgeschäft, beim Anbieter von Massivholzmöbeln oder im Küchenhaus. Bei den klassischen Vollsortimentern hingegen hatte es in den vergangenen Jahrzehnten einen Aderlass gegeben – zuletzt musste das Traditionshaus Dela die Segel streichen.

Möbelmarkt: Die Großen werden immer größer

Der Trend geht zur Größe. Beschleunigt wird die Anbieter-Konzentration von steigenden Kosten und beinhartem Wettbewerb. Da ist Einkaufsmacht entscheidender Faktor. Besonders rasant expandiert der Branchenriese XXXLutz, der in Schleswig-Holstein nicht nur Dodenhof in Kaltenkirchen betreibt und Brügge in Neumünster, sondern der auch den im Norden bedeutenden Anbieter Schulenburg kontrolliert.

Wacker hält Möbel Janz (Schönkirchen) die Stellung in der Region als ein nicht so gigantischer Vollsortiment. Angst vor den Großen? Fehlanzeige: „Wir sehen in der Ansiedlung von Höffner eine echte Chance für uns“, sagt Mitgeschäftsführerin Christiane Janz. Denn der neue Player werde viele Kunden anlocken, die sonst kaum den Weg nach Kiel gefunden hätten: „Davon können wir sehr profitieren.“

IHK: Höffner stärkt Warengruppe Möbel

Die Ansiedlung von Höffner, so sieht es Julia Körner, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der IHK Kiel, schließe eine Lücke in Kiel und stärke die Warengruppe Möbel. Wie auch in anderen Branchen habe es im Möbelbereich in den vergangenen Jahren Fluktuation und Geschäftsaufgaben gegeben – zum Teil beschleunigt durch Online-Anbieter von Möbeln und Haushaltswaren: „Für Betriebe ist es wichtig, Instrumente der Kundenbindung zu schaffen, einen individuellen Auftritt zu entwickeln und auch Online-Services aufzubauen.“

Umsatzverluste durch Höffner? Davor hat XXXLutz offiziell keine Angst. Schließlich seien die Standorte Neumünster und Kaltenkirchen vor Kurzem erst modernisiert worden. Man habe den Markt, sagt ein Sprecher, „stets im Blick“ und sei in der Lage, auf Entwicklungen schnell zu reagieren: „,Das haben wir in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, sodass wir auch jetzt sehr gut aufgestellt sind.“

Handelsverband erwartet Umsatzverlagerung

„Wir haben in Schleswig-Holstein bereits ein relativ dichtes Möbelangebot, sodass jedes weitere Angebot zu Umsatzverlagerungen führen wird“, warnt Dierk Böckenholt vom Handelsverband Nord. Dazu komme, dass Verbraucher zunehmend Möbel auch online kaufen, also Wettbewerber außerhalb Schleswig-Holsteins möbelrelevante Kaufkraft abschöpfen.

Und Kai Bendixen? Der ist sich sicher, „dass uns nach dem Höffner-Hype genügend Kunden bleiben, um unsere Geschäfte zu machen“.