Rendsburg.

Der Schock sitzt tief – fast alle hat es kalt erwischt. Selbst dem ansonsten rhetorisch gerne ausholenden Wirtschaftsminister Bernd Buchholz blieb nichts anderes übrig, als von einer „wirklich sehr traurigen Nachricht“ zu sprechen. Davon, dass man nun den Verlauf des Insolvenzverfahrens abwarten und hoffen müsse, dass daraus für das Unternehmen und die Beschäftigten noch Perspektiven entstünden.

Hoffnungen haben sich brutal zerschlagen

Dass die Traditionswerft Nobiskrug in schwerer See steckte, das war schon lange bekannt. Dass der Untergang drohte, jedoch nicht. Die Hoffnung auf eine Wende nach dem jüngsten Personalabbau – sie hat sich brutal zerschlagen. „Mit den Kollegen ist auch viel Erfahrung und Know-how gegangen“, sagt Martin Bitter, Geschäftsführer der IG Metall Rendsburg.

Wie konnte das passieren?

Im 121. Jahr ihres Bestehens und 35 Jahre nach ihrem ersten Konkurs musste die Rendsburger Werft den Gang zum Insolvenzgericht antreten. Was ist passiert? Das ist die eine Frage, die sich die 330 Beschäftigten jetzt stellen. Doch noch viel spannender ist die: Wie geht es nun weiter?

Als Grund für den Insolvenzantrag nennt das zur Privinvest-Gruppe des libanesisch-französischen Investors Iskandar Safa gehörende Unternehmen „kritische Entwicklungen im Jachtbau“ sowie damit verbundene „negative Auswirkungen auf das Investitionspotenzial und die Rentabilität.“ Man könnte auch sagen: In jüngster Zeit wurde Nobiskrug regelrecht verfolgt von Pleiten, Pech und Pannen. Corona war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Liquidität ist das große Problem. Der Dockunfall der Megajacht „Katara“ des Emirs von Katar war „wie ein Mosaikstein in dieser Geschichte“, so ein Insider. Zur Erinnerung: Die 124 Meter lange Jacht war im Oktober bei einem Dockmanöver in Schräglage geraten.

Es fehlt an Geld - nicht an Arbeit

An Arbeit mangelt es der Werft nicht. Drei neue Megajachten liegen in den Baudocks. Dazu kommt die Modernisierung der „Katara“, die Sanierung von Schleusentoren für die Kanalverwaltung und die Wartung der Megajacht „Artefact“. Trotz Corona zeigt sich der Markt für Megajachten robust. Beim Wettbewerber Lürssen auf der anderen Kanalseite in Schacht-Audorf sind ebenfalls alle Bauplätze besetzt. Ob die Bremer Werftgruppe als rettender Investor in Frage kommt? Die Antwort fällt schmallippig aus: „Wir äußern uns grundsätzlich nicht zu anderen Unternehmen.“

Hoffnungen ruhen auf Branchenkenner Hendrik Gittermann

Die Hoffnungen der Nobiskrug-Belegschaft und auch der Jachtkunden ruhen jetzt auf einen Mann mit Branchenerfahrung. Hendrik Gittermann von der Kanzlei Reimer aus Hamburg ist ein Kenner der Schiffbauszene. Der Insolvenzverwalter betreut aktuell bereits zwei Rendsburger Reederei-Insolvenzen und kennt den Standort gut.

Gerüchte über die Ursachen der traurigen Entwicklung kommentiert Gittermann nicht. „Dafür ist es derzeit noch zu früh.“ Jetzt gehe es darum, möglichst schnell Gespräche mit allen Beteiligten zu führen und den reibungslosen Betrieb sicherzustellen. Auch Belegschaft und Gewerkschaft sollen eingebunden werden.

Der Insolvenzverwalter ist vorsichtig optimistisch

Das nun alles vorbei ist, glaubt Gittermann nicht. Auch die gute Auftragslage stimmt ihn positiv. Die Suche nach einem Investor soll zeitnah beginnen. Wirtschaftsminister Buchholz (FDP) kündigte Unterstützung in dem Rahmen an, den das Land hat. Doch er appelliert auch an die soziale Verantwortung des Gesellschafters, „eine mögliche Fortführung zu unterstützen“.

Der Eigentümer will sich auf Kiel konzentrieren

Iskandar Safa, das zeichnet sich sehr deutlich ab, will sich ganz auf Kiel konzentrieren. German Naval Yards Kiel (GNYK) und die Lindenau Werft sind ebenfalls Teil seiner Privinvest-Gruppe. „Die Insolvenz von Nobiskrug hat keine negativen Auswirkungen auf GNYK und Lindenau, versichert Jörg Herwig, Geschäftsführer beider Kieler Gesellschaften. Bei GNYK läuft derzeit ein Personalabbau, das Unternehmen musste mit Millionen an Bundeshilfen über Wasser gehalten werden. Die Aussichten für die beiden Kieler Werften, versichert Herwig, seien trotz der krisenbedingten Probleme positiv: „Die Aufträge der Marine bilden die Grundlage für GNYK“, und das Unternehmen habe weiterhin die finanzielle Unterstützung der Muttergesellschaft, falls sie denn benötigt werde.

