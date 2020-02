Der Verkauf von Real versetzt auch die Beschäftigten in Schleswig-Holstein in Sorge: Was aus den landesweit sieben Märkten mit rund 1000 Beschäftigten wird, ist ungewiss. Künftig entscheidet ein Finanzinvestor unter der Kontrolle einer russischen Oligarchenfamilie über das Schicksal der Warenhauskette.