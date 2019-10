Transportunternehmen 17111 ist gerettet

Osterrönfeld

Zum 1. November geht die neugegründete 17111 Logistik GmbH als Management-Buyout an den Start. Alle Mitarbeiter würden übernommen, und auch die Flotte von rund 90 Fahrzeugen im Nah- und 15 Lkw im Fernverkehr bleibe im Einsatz, teilte das Unternehmen mit. Geschäftsführende Gesellschafter sind Imke Ahrens, zuständig für den kaufmännischen Bereich und den Vertrieb, und Jens Fuchs, der operatives Geschäft und Logistik verantwortet.

17111-Management will Chancen am Markt ergreifen

Möglich sei der Neustart durch umfangreiche Restrukturierungsmaßnahmen: „Nach harten Zeiten sind wir nun fest davon überzeugt, unsere Chancen am Markt ergreifen zu können“, sagte Imke Ahrens. Sie kündigte Investitionen „in zukunftsweisende und innovative Software-Lösungen sowie in nachhaltige Transport-Technologien“ an, sowie eine intensive Vermarktung der Lagerlogistik. Der Logistik-Markt boomt, ist jedoch massiv umkämpft.

In Schwierigkeiten geraten war das Unternehmen 2018 – mit damals rund 150 Mitarbeitern und 40 Millionen Euro Umsatz – vor allem durch ausufernde Lasten für zugesagte Betriebsrenten. Sanierungsgeschäftsführer Ole Brauer von der Elsässer Restrukturierungs GmbH bescheinigte dem Unternehmen aber schnell gute Chancen, wieder auf die Beine zu kommen.

Markenname geht aus Telefonnummer hervor

Profitieren konnte der Dienstleister vor allem davon, dass Mitarbeiter und Kunden in den turbulenten Zeiten nicht von der Stange gingen. Und so sieht Geschäftsführer Jens Fuchs auch die zukünftige Entwicklung optimistisch: „Mit neuen Ideen und effizienten Strukturen werden wir auch weitere Kunden und Partner von unserer Qualität und Leistung überzeugen.“

Die Marke 17111 – hervorgegangen aus der ersten Telefonnummer des 1947 gegründeten Unternehmens – bleibt auf jeden Fall erhalten, soll jedoch ein Face-Lifting erhalten.

