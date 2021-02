Kiel/Wyk

Klaus-Dieter Schäfer hat einen simplen Tipp: „Rufen Sie einfach bei den Friseuren, die Sie kennen, an und bitten Sie um einen Termin, vielleicht dort, wo Sie schon einmal einen hatten. Und seien Sie bitte nicht enttäuscht, wenn Sie nicht gleich am 1. März drankommen.“

Schäfer ist Landesobermeister der Friseurinnung in Schleswig-Holstein und er weiß, dass der Ansturm auf die Friseure jetzt enorm ist: Schon am Abend ging es los, als die Öffnung der Frisiersalons von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nach dem Bund-Länder-Treffen bekannt gegeben wurde. In seinem Salon in Wyk auf Föhr ist bei Schäfer die erste Märzwoche bereits so gut wie ausgebucht. Denn er hat, wie einige Kollegen, ein Online-Buchungssystem für Termine.

Friseure in Schleswig-Holstein überlegen, montags zu öffnen

Die Innung will jetzt mit den Friseuren Zeiten ausmachen, in denen sie für Reservierungen erreichbar sind und diese dann veröffentlichen. Denn noch sind viele Frisiersalons nicht besetzt und deshalb telefonisch noch nicht erreichbar. Der 1. März ist ein Montag, an dem viele Salons traditionell nicht geöffnet haben. Doch die Kollegen überlegen, montags jetzt aufzumachen, berichtet Schäfer, so groß sei der Andrang.

Auch über die Ausweitung der Öffnungszeiten werde nachgedacht: „Ich habe einen Kollegen in Flensburg, der hat einen großen Salon und auch das Personal. Er kann aber nicht alle Plätze besetzen“, berichtet der Landesinnungsobermeister. „Deshalb streckt er jetzt die Zeiten, von acht bis acht Uhr Abends.“

Friseure in SH: Mitarbeiter kommen aus Kurzarbeit

Dort, wo das Personal in Kurzarbeit geschickt wurde, könne es auch ab 1. März wieder arbeiten, sagt Schäfer. Nur dort, wo eventuell Mitarbeiter entlassen wurden, könne man jetzt nicht auf diese zurückgreifen. „Ich konnte das Kurzarbeitergeld zudem im Januar auf 100 Prozent aufstocken, was mir im Februar aber wohl nicht gelingt“, sagt er. Aber seine Mitarbeiter stünden bereit.

Schäfer ist einer der Friseure, die in allen Bundesländern vor den Verwaltungsgerichten auf Wiedereröffnung geklagt haben. Seine Klage per Eilantrag ist noch am Oberverwaltungsgericht Schleswig anhängig. „Vielleicht hat das ja geholfen“, überlegt er, „schließlich wollten wir vor allem Druck auf die Politik ausüben.“

Coronavirus in ungewaschenen Haaren

Auch weil der Friseurbesuch hygienisch wichtig sei, dürfen die Salons ab 1. März wieder öffnen. „Dahinter steckt die Hygiene mit dem Virus. Das kann sich in aus der Luft auch in ungewaschenen Haaren halten“, erklärt er. Aber mit Shampoo sei es leicht zu entfernen. Deshalb sollten auch die Haare vor jedem Schnitt gewaschen werden, mit Einmalhandschuhen. In seinem Salon werden auch die Kittel für die Kunden sofort ausgetauscht, andere verwendeten Einmal-Umhänge. „Bei uns steht dann die Waschmaschine nicht mehr still, aber sie hatte ja auch genügend Zeit, sich auszuruhen“, sagt er augenzwinkernd.

Wichtig ist laut Schäfer auch, dass die Schwarzarbeit eingedämmt wird. Es gebe nicht wenige Friseure, die privat Aufträge entgegengenommen hätten, Haare quasi im „Hinterzimmer“ zu schneiden. „Kollegen haben mir berichtet, dass sie schon von Kunden angesprochen wurden, warum sie das nicht auch machen“, sagt Schäfer, „aber das ist ganz klar nicht drin.“ Nun sei es hoffentlich bald auch nicht mehr nötig.

Friseurkette Klinck: Auf zehn Quadratmetern eine Person

So richtig Erleichterung ist bei Dieter Bonk, Geschäftsführer der Friseurkette Klinck, noch nicht aufgekommen. „Es sind noch so viele Fragen offen, bevor wir wirklich öffnen können“, sagt er. Vor der Schließung der Friseure durfte mit 1,5 Meter Abstand zueinander gearbeitet werden.

„Da konnten wir jeden zweiten Platz besetzen“, erklärt Dieter Bonk. Doch nun darf auf zehn Quadratmeter lediglich eine Person in den Salon. Viele Friseurläden von Klinck sind nicht größer als 50 Quadratmeter. „Für uns bedeutet das, dass maximal zwei Friseure drei Kunden bedienen können“, erklärt Dieter Bonk.

Dieter Bonk: "Gewinn werden wir kaum machen können"

Ungeklärt ist bisher, wie mit den Auszubildenden umgegangen werden soll. „Um die müssen wir uns weiter kümmern. Doch dann können wir maximal einen Meister und einen Auszubildenden im Salon beschäftigen. Gewinn werden wir kaum machen können“, sagt der Geschäftsführer. „Dass die Regierung nicht an alles denken kann, ist verständlich. Trotzdem müssen diese Fragen nun noch geklärt werden.“

Ob die Klinck-Salons ab März längere Öffnungszeiten haben, konnte Dieter Bonk noch nicht sagen. „Wir sind von den Center abhängig, in denen unsere Geschäfte sind. Dort müssen wir nun zunächst klären, was wir maximal dürfen.“

Dieter Bonk: "Wir haben ein tolles Hygienekonzept"

Sobald die Fragen geklärt sind, können sich Kunden für einen Termin per E-Mail oder Telefon anmelden. „Das Telefon steht jetzt schon nicht mehr still. Aber wir müssen erst einen richtigen Plan haben.“ Erst dann werden die Telefone in den Filialen freigeschaltet.

Trotzdem freut Dieter Bonk sich, dass seine Salons wieder öffnen dürfen. „Wir haben ein tolles Hygienekonzept, das auch wirklich greift“, sagt er. Das sei wesentlich besser als die jetzige Schwarzarbeit. „Die nimmt immer mehr zu. Friseure bieten einen privaten Haarschnitt zum Teil nun schon bei Facebook ganz offen an. Doch ein Hygienekonzept gibt es dort dann meist nicht. Und eine Nachverfolgung wird auch schwierig“, meint Dieter Bonk.

Unverständnis bei Kosmetikern in Schleswig-Holstein

„Die Öffnungsperspektive für das Friseurhandwerk ist wichtig. Dafür haben wir uns in den vergangenen Wochen vehement eingesetzt. Gleichzeitig ist die Enttäuschung und das Unverständnis unter den mehr als 1.300 Kosmetikerbetrieben im Kammerbezirk Lübeck riesig, was für uns absolut nachvollziehbar ist", sagt Andreas Katschke, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Lübeck.

Ebenso wie die Friseure verfügten auch die Kosmetiker über detaillierte Hygiene- und Abstandskonzepte, die sich in den vergangenen Monaten bewährt hätten. "Beide Gewerke brauchen die Öffnung! Beide Gewerke sind seit Mitte Dezember ohne Einnahmen - die Existenzängste nehmen von Tag zu Tag zu", unterstreicht Katschke. "Wir hatten heute bereits etliche Anrufe von Kosmetikerbetrieben, die die Entscheidung der Politik nicht verstehen und die sich absolut allein gelassen fühlen." Die Handwerkskammer hätte sich gewünscht, dass Friseure und Kosmetiker Teil der Öffnungsstrategie sein würden.

Autoren: Jorid Behn und Florian Hanauer