Rendsburg/Kiel

Es waren sehr langwierige Verhandlungen. Doch nun steht fest: Die Heinrich Rönner Gruppe aus Bremerhaven übernimmt die Stahlbau-Abteilung der Nobiskrug-Werft. Damit expandiert der Bremerhavener Spezialbauer auch nach Schleswig-Holstein.

Die Rönner-Unternehmensgruppe mit dem Schwerpunkt maritime Wirtschaft und schwerer Stahlbau übernimmt alle 27 Beschäftigten der Nobiskrug-Stahlbauabteilung. Das teilte der Insolvenz-Verwalter und Sanierungsexperte Heinrich Gittermann von der Kanzlei Reimer am Freitag mit.

Zuvor war es zu einer Vertragsunterzeichnung gekommen. Die Stahlbauabteilung repariert gerade in Kiel zwei Schleusentore für die Schifffahrtsverwaltung des Nord-Ostsee-Kanals. Auch Brückenbauwerke und Tunnel werden von der Gruppe betreut. So wurde der alte Elbtunnel in Hamburg mit der Hilfe der Stahlbau-Sparte aus Rendsburg saniert.

Stahlbau-Abteilung war im Frühjahr pleite

Die Stahlbauabteilung war mit der Nobiskrug-Werft im Frühjahr insolvent geworden. Gittermann hatte den Nobiskrug-Werftenbetrieb als Insolvenzverwalter bereits im Sommer an die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) veräußert. Der Investor Lars Windhorst hatte die Schiffbauteile der Werften aus Flensburg und Rendsburg vereint. Der Stahlbau blieb dabei übrig und konnte nicht mit verkauft werden. Deshalb musste Gittermann für diese Abteilung eine eigene Lösung finden. Zuletzt zogen sich die Verhandlungen mit den Interessenten hin. Dabei ging es auch um den Erhalt des Standorts Rendsburg sowie die Sicherung der Arbeitsplätze.

Arbeitsplätze und der Standort bleiben bestehen

„Dem Verkauf ist ein monatelanger, intensiver Investorenprozess vorausgegangen“, berichtet Gittermann. Die auf Luxusjachten ausgerichtete neue Werftgruppe mit FSG und Nobiskrug hatte an dem Stahlbau kein Interesse. „Umso mehr freue ich mich, dass wir nun diese hervorragende Lösung gefunden haben, die eine vollständige und zukunftssichere Standort- und Arbeitsplatzsicherung umfasst“, sagte Gittermann. Der Standort an der Obereider soll erhalten bleiben. „Mein besonderer Dank gilt den Arbeitnehmern der Stahlbauabteilung, den Subunternehmern und den Auftraggebern, die trotz des laufenden Insolvenzverfahrens die Betriebsfortführung immer unterstützt haben“, so Gittermann. In Kiel wurde auch weiterhin an Schleusentoren gearbeitet.

Rönner expandiert nach Schleswig-Holstein

Thorsten Rönner, Mitinhaber der gleichnamigen Unternehmensgruppe und zukünftiger Geschäftsführer, ist mit dem Ergebnis zufrieden. Die Gruppe hisst ihre Flagge damit auch in Schleswig-Holstein. „Unsere Erweiterung in Schleswig-Holstein um die Nobiskrug-Stahlbauabteilung mit allen Beschäftigten ist eine perfekte Symbiose zu unseren bisherigen Firmen. Wir schätzen Rendsburg als idealen Standort für den Stahlwasserbau“, so Rönner.

Die Mitarbeiter der Stahlbausparte von Nobiskrug sind allein durch die Schleusentore langfristig ausgelastet. Die Kooperation mit der Werft German Naval Yard in Kiel soll vorerst fortgesetzt werden.

Die Heinrich-Rönner-Gruppe beschäftigt rund 1400 Mitarbeiter an 21 Betriebs- und Produktionsstätten in Nord- und Ostdeutschland. Inzwischen baut sie zusammen mit Thyssenkrupp Marine Systems in Bremerhaven drei Fregatten für die Marine Ägyptens. Große Teile der Werften in Bremerhaven sind Teil der Gruppe. Ihr Leistungsspektrum umfasst Luxusjachtbau, Stahlwasserbau, schweren Stahlbau, Brückenbau, auch die Herstellung hochwertiger Stahl- und Aluminium­konstruktionen.