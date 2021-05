Kiel/Rostock

Mit Bekenntnissen zum Schiffbau und vielen Forderungen, aber zugleich ohne greifbare Ergebnisse ist die 12. "Nationale Maritime Konferenz" in Rostock am Dienstag abgeschlossen worden. Die Reaktionen der rund 1200 Teilnehmer fallen unterschiedlich aus.

„Wir müssen auf europäischer Ebene viel mehr miteinander kooperieren“, sagte Norbert Brackmann, der scheidende maritime Koordinator der Bundesregierung. Dafür müsse es einen europäischen Koordinator für maritime Politik geben. Er empfahl, der Konferenz eine zweite Chance zu geben. Auch der Verband für Schiffbau und Meerestechnik forderte ein europäisches Flottenprogramm.

IG Metall zeigte sich enttäuscht

„Wir müssen die europäischen Reeder in die Lage versetzen, in Europa Schiffe zu bestellen“, so Geschäftsführer Reinhard Lüken. Diese müssten klima- und umweltfreundlich sein. Die Reeder könnten mit einem solchen Programm in die Lage versetzt werden, die Schiffe zu finanzieren, betonte Lüken.

Dennoch: Kurz vor Ende der Veranstaltung machte die IG Metall aus ihrer Enttäuschung keinen Hehl mehr: „Alle waren sich einig, dass die dramatische Lage im Schiffbau schnelles Handeln erfordert. Aber konkrete Maßnahmen, um Arbeitsplätze und Standorte zu sichern, wurden nicht auf den Weg gebracht“, sagte Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste.

"Aktivere Industriepolitik" gefordert

„Den vielen Lippenbekenntnissen müssen nun rasch Taten folgen. Den Beschäftigten läuft die Zeit davon.“ An allen großen Schiffsbaustandorten in Schleswig-Holstein hatte es im Vorfeld der Konferenz Demonstrationen gegeben.

Eine „aktive Industriepolitik“ und schnelle Entscheidungen habe sich die Gewerkschaft gewünscht. Vorschläge zur Überwindung der Krise im Schiffbau, die die Standorte in Schleswig-Holstein genau wie in den anderen Küstenländern trifft, gibt es reichlich.

Im Marineschiffbau erst noch "zusammensetzen"

„Schiffbau hat in Deutschland Zukunft, wenn wir jetzt die Strukturen stabilisieren und mit emissionsfreien, klimafreundlichen Antriebstechniken und Designs für mehr Aufträge sorgen“, sagte Friedrich. Dafür sei aktives, staatliches Handeln und eine Neuausrichtung der Förderung nötig.

Enttäuscht zeigte sich die IG Metall auch darüber, dass sich Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) wegen besserer Abläufe im Marineschiffbau erst noch mit der Industrie zusammensetzen wolle.

Trotz allem sieht die Wirtschaft „große Chancen in vielen Zukunftsfeldern“, wie Klaus-Hinrich Vater, Präsident der IHK zu Kiel, nach der Konferenz erklärte. Er nannte Felder wie die emissionsfreie, datengestützte Schifffahrt, den Tiefseebergbau, die Munition im Meer oder die Offshore-Windenergie. „Diese müssen wir aber auch nutzen und nicht eine weitere Schlüsselbranche am langen Arm verhungern lassen“, unterstrich Vater.

Kiel könne als Standort gewinnen

„Kiel als maritimer Standort kann mit den Schwerpunkten Schiffbau und Meerestechnik in Deutschland, Europa und weltweit in den nächsten Jahren weiter an Bedeutung gewinnen.“ Er mahnte mehr Vernetzung, Innovationstreiber und vor allem faire Wettbewerbsbedingungen an.

Vater: „Die maritime Wirtschaft ist essenziell für den Welthandel, für Lieferketten, große Bereiche der Industrie und nicht zuletzt auch die Klimaneutralität. In der Berliner Politik herrscht aber leider noch zu oft 'Sea-Blindness', wie Norbert Brackmann ganz richtig gesagt hat.“