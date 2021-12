Kiel

Mehr als 500 Seiten stark ist der jüngste Monitoring-Bericht der Bundesnetzagentur (BNA). Daraus geht auch hervor: Nirgendwo sonst ist die Belastung der Stromverbraucher mit Netzentgelten so hoch wie in Schleswig-Holstein. Doch welche Schlüsse zieht man daraus? Für die Windkraftgegner steht fest: Es sind die vielen Windkraftanlagen zwischen Nord- und Ostsee, die die Netzentgelte hierzulande auf über zehn Cent pro Kilowattstunde (kWh) getrieben haben.

SH mit höchstem Anteil beim „Geisterstrom“

Richtig ist: In die Netzentgelte fließen auch die Kosten ein, die die Netzbetreiber den Windmüllern für Zwangsabschaltungen erstatten müssen – dann, wenn die Netze nicht stark genug sind, die stetig wachsenden Strommengen aufzunehmen oder Richtung Süden abzuleiten. Laut BNA beliefen sich diese Zahlungen 2020 für alle Erneuerbaren auf fast 920 Millionen Euro, der Löwenanteil davon entfällt auf „Geisterstrom“ aus Windkraftanlagen. Mehr als die Hälfte der Entschädigungszahlungen fallen in Schleswig-Holstein an.

„Vernunftkraft“: Land muss Windausbau stoppen

„Die Landesregierung muss den schleswig-holsteinischen Stromkunden endlich erklären, warum trotz der immer noch steigenden Stromkosten nicht ein sofortiger Stopp des Windkraftausbaus verfügt wird“, sagt Susanne Kirchhof vom windkraftkritischen Bündnis „Vernunftkraft“. Zumindest müsse der Ausbau so lange pausieren, „bis die notwendige Balance von Stromerzeugung, Netzinfrastruktur und Speicherkapazität erreicht ist“.

Reform der Netzentgelte gefordert

Windbranche und Landesregierung sehen zwar auch das Problem der Netzentgelte – haben ansonsten jedoch eine entgegengesetzte Sicht der Dinge: „Die Antwort auf das Problem kann doch nicht sein, weniger Windenergieanlagen zu bauen“, sagt Jana Lüth, Landesverbandssprecherin des Bundesverbandes Windenergie.

„Vielmehr müssen wir politisch dafür sorgen, dass nicht ausgerechnet dort die Netzkosten am höchsten sind, wo am meisten erneuerbarer Strom zur Versorgung von Regionen produziert wird, die sich nicht selbst versorgen können.“ Nicht umsonst hätten die Ampel-Parteien im Koalitionsvertrag vereinbart, sich für eine faire Verteilung der Netzentgelte stark zu machen. Lüth: „Der Wind-Zubau muss weiter voranschreiten – wir haben aus den Jahren des Moratoriums viel nachzuholen.“

Unfaire Verteilung noch nicht beendet

Fakt ist: Das System der Netzentgelte kommt aus der alten, fossilen Energiewelt mit ihren zentralen Großkraftwerken und belastet einseitig Verbraucherinnen und Verbraucher in den Regionen, die besonders viel grünen Strom produzieren. Mit dem „Netzentgeltmodernisierungsgesetz“ ist zwar eine gerechtere Lastenverteilung auf den Weg gebracht: Die Kosten für die großen Stromautobahnen der Übertragungsnetze sollen bis 2023 auf alle Stromkunden umgelegt werden. Doch das gilt nicht für die Kosten der fein verästelten Verteilnetze, die weiter von den Stromkunden im jeweiligen Bundesland getragen werden.

Die Systematik der Netzentgelte sei ein „Anachronismus“, sagt auch Schleswig-Holsteins Energiewende-Staatssekretär Tobias Goldschmidt. Es sei „essenziell“, dass die Berechnung der Netzentgelte künftig an faire Kriterien geknüpft werde „und die Endkunden in Schleswig-Holstein nicht stärker zur Kasse gebeten werden als in die Bayern“.

Netzentgelte machen ein Viertel des Strompreises aus

Die Berechnung ist komplex: Die Netzentgelte der Endkunden setzen sich aus denen der verschiedenen Spannungsebenen zusammen. Einfach gesagt, werden die in den verschiedenen Netzebenen entstehenden Kosten addiert und von den jeweiligen Stromverkäufern auf den Strompreis aufgeschlagen. Derzeit machen die Netzentgelte rund ein Viertel des Strompreises aus. In die Netzentgelte fließen die Kosten für Wartung und Ausbau der Stromnetze auf allen Ebenen ebenso ein wie die Kosten für den Anschluss der Erneuerbaren Energien – sowie eben auch die Entschädigungen für nicht aufgenommenen Grünstrom.

Volkswirtschaftlich sind die sogenannten Zwangsabschaltungen ein Wahnsinn, der bereits Milliardenbeträge verschlungen hat. Obwohl der Ausbau der Stromautobahnen im Norden inzwischen zügig vorankommt, sind Engpässe im sogenannten Übertragungsnetz nach wie vor der Hauptgrund für die Abregelungen. Allein im vergangenen Jahr wurden in Schleswig-Holstein 2595 Gigawattsunden Onshore-Windstrom bezahlt, obwohl sie gar nicht produziert werden konnten. Kosten: rund 238 Millionen Euro. Das klingt gigantisch – stellt jedoch gegenüber dem Vorjahr einen deutlichen Rückgang dar. Der rührt nicht nur daher, dass das Windjahr 2020 eher mau war, sondern wurde auch durch riesige Investitionen in die Netze ermöglicht. Auch für 2021 deutet sich ein Rückgang an. Das allerdings ändert nichts daran, dass die Netzentgelte im kommenden Jahr noch einmal weiter steigen.