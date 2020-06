Bisher größtes Schiff: Meyer Werft lässt in Rotterdam docken

Rotterdam

Die „Iona“ hatte am Freitag Bremerhaven zur ersten Probefahrt verlassen. Zwischen Helgoland und der norwegischen Küste wurden drei Tage lang Einstellungen vorgenommenen, wie ein Werftsprecher auf Anfrage mitteilt.

Am Dienstag um 7 Uhr wurde der Neubau in Rotterdam von den Schleppern „ VB Cheetah“ und „VB Panther“ mit Wasserfontänen in Rotterdam empfangen.

Anzeige

Ablieferung der "Iona" weiter ungewiss

In Rotterdam soll das Schiff voraussichtlich bis zum Sonntag bleiben. Danach steht eine weitere Probefahrt auf der Nordsee auf dem Programm.

Weitere KN+ Artikel

Wann das Schiff an die britische Reederei P&O ausgeliefert wird, ist weiter offen. Der ursprünglich geplante Termin Anfang Mai war wegen der Corona-Krise abgesagt worden.

Die Werft und Reederei seien wegen eines neuen Termins für die Ablieferung im Gespräch, so Werftsprecher Peter Hackmann. Deshalb fährt das Schiff auch weiter unter deutscher Flagge.

Corona-Krise : 3000 Mitarbeiter in Kurzarbeit

Die Meyer Werft ist durch die Stilllegung der weltweiten Kreuzfahrtflotten schwer getroffen. Die Reeder brauchen derzeit keine neuen Schiffe. Deshalb sind Teil der über 3000 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Auch Entlassungen stehen an.

Die 344 Meter lange „Iona“ ist für die britische Reederei P&O bestimmt. Sie ist das dritte von neun Schiffen der Helios-Klasse, die von der Meyer-Gruppe in Papenburg und Turku ( Finnland) für verschiedene Reedereien gebaut werden.

Mit einer Vermessung von 184700 BRZ ist die „Iona“ etwa 1000 BRZ größer als die 2018 in Dienst gestellte Schwester „ Aidanova“, die bislang das größte in Deutschland gebaute Schiff ist.

Diese Schiffe sind auch die weltweit ersten Kreuzfahrer, die mit verflüssigtem Erdgas (LNG) betrieben werden. Den Strom für die Elektromotoren erzeugen vier MaK-Motoren von Caterpillar aus Kiel und Rostock.

Weitere Nachrichten aus der Wirtschaft lesen Sie hier.