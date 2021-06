Kiel

Bislang nutzten solche Angebote vor allem Start-ups und Selbstständige. Das könnte sich nun ändern. „Wir haben durch Corona einen großen Wandel in der Arbeitswelt erlebt. Vorher konnten sich viele kaum vorstellen, dass Festangestellte regelmäßig in Coworking-Spaces arbeiten. Unsere Zielgruppe waren vor allem Selbstständige“, sagt Ulrich Bähr, Geschäftsführer der Coworkland-Genossenschaft.

Nachdem in der Pandemie viele Erfahrungen mit dezentraler Zusammenarbeit im Homeoffice gemacht haben, steige das Interesse an solchen Modellen.

„Viele Leute würden es gern beibehalten, nicht jeden Tag in die Stadt einpendeln zu müssen.“ Umfragen hätten aber gezeigt, dass das Arbeiten zu Hause oft nicht ideal sei. Beschäftigte klagten über Einsamkeit, schlechtes Internet oder zu wenig Platz. Zudem fehle die räumliche Trennung zwischen Job und Privatem. „Coworking könnte Abhilfe schaffen“, glaubt Bähr. Im Speckgürtel jeder Metropole müsste es eine Reihe solcher Arbeitsräume geben, die sich ringförmig um Städte verteilen.

Projekt zeigte, dass es den Bedarf im ländlichen Raum gibt

2018 war die Heinrich-Böll-Stiftung mit dem Projekt „Coworkland“ in Schleswig-Holstein gestartet und wollte mit einem mobilen Container ausprobieren, ob Coworking-Spaces im ländlichen Raum überhaupt gefragt sind. „Uns wurde schnell klar, dass das der Fall ist“, so Bähr.

Er sei er von vielen Leuten angesprochen worden, die gern solche Räume schaffen wollten. Ein gutes Jahr später taten sich Gründer in einer Genossenschaft zusammen, um eine gemeinsame Buchungsplattform zu schaffen und sich zu vermarkten. Heute gehören bundesweit 55 Coworking-Spaces zum Netzwerk.

Allein 13 Coworking-Spaces gibt es in Kiel. In der Umgebung haben sie sich unter anderem in Gettorf, Felde, Schwentinental oder Preetz angesiedelt. Erfolg könnten sie einer Studie von Coworkland zufolge auch in Lütjenburg, Plön, Hohn oder Flintbek haben. All das seien Orte, mit hohen Pendlerzahlen, die strukturell geeignet wären.

Weniger Pendler, weniger Verkehr

Für Beschäftigte bringe es viele Vorteile, zum Arbeiten am Wohnort bleiben zu können. „Es ist nicht nur eine Zeit- und Kostenersparnis, sondern vereinfacht auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie“, sagt Carolin Kowollik. Der ländliche Raum profitiere, weil Bewohner mehr vor Ort seien. Das erhöhe die Kaufkraft und könne die Wiederansiedlung von Nahversorgern zur Folge haben.

Metropolen hätten durch die sinkende Zahl an Pendlern ein geringeres Verkehrsaufkommen. „36 000 Pendler in der Kiel-Region haben einen Büroarbeitsplatz und fahren mehr als zehn Kilometer zum Arbeitsort.“ Einer Befragung von Ernst & Young zufolge würden sich 16 Prozent aller Arbeitnehmer einen Coworking-Space in ihrer Nähe als Alternative zum Büro wünschen.

Übersetzt auf die Region würde das 5800 potenzielle Interessenten bedeuten. Täglich könnten 500.000 Pkw-Kilometer und 85 Tonnen CO2 eingespart werden, wenn sie nicht mehr pendeln müssten, so Kowollik.

Unternehmen könnten teure Büroflächen in der Stadt verkleinern

Laut Bähr sollten nicht Arbeitnehmer zu Schreibtischmietern werden, sondern Arbeitgeber den Platz im Coworking-Space zahlen. Denn Unternehmen sparten sich so teure Mieten für große Büroflächen in der Stadt. Der Bedarf sei da, wie Gespräche mit Konzernen und Mittelständlern zeigten. Einige überlegten längst die Zahl der festen Plätze an ihrem Standort um 30 Prozent zu verringern und ihrem Personal mehr ortsungebundenes Arbeiten zu ermöglichen.

Die Gemeinde Gettorf hat im Herbst mitten in der Pandemie als kommunaler Betreiber einen Space namens „Gettwork“ eröffnet. Die Frequenz sei durch Corona natürlich geringer ausgefallen als erhofft, sagt Leiterin Ulrike Münzberg-Niemann. „Aber die Anfragen steigen jetzt.“ Auch andere Spaces berichten, dass das Interesse derzeit stark zunimmt.

Am Montag, 7. Juni, will Coworkland die Ergebnisse der Studie ab 9 Uhr per Zoom allen Interessierten vorstellen. Anmeldung unter carolin@coworkland.de