Statt Festivals wie in Wacken rüstet die Borgstedter Sani GmbH jetzt unter anderem Schulen in Dänemark aus. „Es bilden sich doch überall neue Möglichkeiten“, sagt Marketingleiter Sören Gütschow, der aber klarstellt, dass das weggebrochene Event-Geschäft so nicht komplett aufgefangen werden kann.