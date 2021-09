Kiel

Gegen den Strom zu schwimmen, kann im Schiffbau offenbar durchaus auch mal die richtige Richtung sein. Die Kieler Werft TKMS arbeitet gerade mit voller Kraft gegen den Trend der Schiffbaubranche. Während von Papenburg bis Wolgast drastische Sparkurse gefahren werden, wird in Kiel investiert.

Der Konzern Thyssenkrupp Marine Systems baut seine Werft in Kiel mitten in der Krise um. Der U-Boot-Bau soll schnell eine moderne Fertigungshalle bekommen. Außerdem wird in neue Fertigungstechniken und Antriebstechnologien investiert. Dazu gehört auch eine Fabrik zur Herstellung von Brennstoffzellen.

U-Boot als Zeitkapsel eingemauert

Am Donnerstag war der Tag der feierlichen Grundsteinlegung. Zwischen Bohrern und Baggern wurde die „Zeitkapsel“ nach alter Sitte auf dem weitläufigen Baufeld eingemauert. „Wenn vor zwei Jahren einer gesagt hätte, er will in Schleswig-Holstein 250 Millionen Euro in Schiffbau investieren, wäre er dafür ausgelacht worden. Und jetzt passiert genau so etwas“, sagte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP).

Bei der traditionellen Grundsteinlegung wurde ein von Auszubildenden gebautes U-Boot-Modell der Klasse 212CD als Zeitkapsel mit einer Ausgabe der „Kieler Nachrichten“, Plänen sowie Münzen gefüllt und eingemauert. Als erster griff beim Festakt Oliver Burkhard zu Kelle und Mörtel. Der Arbeitsvorstand aus der Konzernzentrale in Essen rückte in seiner Ansprache den Kurs der größten Werft Schleswig-Holsteins zurecht.

Werft soll wieder wachsen

Die Werft wolle sich neu aufstellen. „Nicht alles, was Thyssenkrupp in den 2010er Jahren hier am Standort gemacht hat, war sehr glorreich. Das kann man gut sehen, wenn man auf einen der großen Kräne blickt“, so Burkhard in Anspielung auf den Verkauf von Werftteilen an ausländische Investoren. „Ich glaube nicht, dass man so etwas heute noch mal machen würde. Inzwischen haben wir verstanden, was wir an diesem Standort hier haben“, so Burkhard. Mit der Modernisierung der Kieler Werft wolle man eine Botschaft auch in die Welt senden. „Thyssenkrupp ist wieder einer der Akteure, mit denen man international rechnen muss“, so Burkhard mit Blick auf die gerade laufenden Nachrichten über neue U-Boot-Projekte in der Welt.

2023 startet die neue Produktion

Um diese neuen U-Boote in Zukunft bauen zu können, brauche man eine moderne Werft mit guten Mitarbeitern und leistungsfähigen Fertigungsanlagen. „Ich freue mich darauf, diese Halle hier 2023 in Betrieb zu sehen“, so Burkhard.

Das neue Hallenbauwerk soll auf 1200 Pfählen stehen. „Rund 200 sind bereits in den Boden eingebracht“, sagt Alexander Orellano, der Produktions-Chef der Werft. Die Halle wird das Panorama des Ostufers verändern. 40 Meter hoch und über 200 Meter lang soll sie werden. In der Halle sollen zuerst die U-Boote der Klasse 212CD für Norwegen und Deutschland gebaut werden. Die 75 Meter langen U-Boote werden dann die größten in Deutschland gebauten U-Boote sein.

Kieler Werft ThyssenKrupp Marine Systems wird für 250 Millionen Euro modernisiert.

Für die Zukunft erwartet die Werft den Neubau von U-Booten mit deutlich größeren Abmessungen als heute. Der Bedarf an U-Booten mit größerer Reichweite und einer vielseitigen Bewaffnung wächst.

Überschattet wurde die Veranstaltung durch die Entscheidung der australischen Regierung, einen 2016 an den französischen Konkurrenten Naval vergebenen U-Boot-Auftrag zu stornieren. Australien will jetzt zusammen mit Großbritannien und den USA Atom-U-Boote anschaffen. Aber auch hier ist TKMS wieder im Rennen.

OB würde für neue Aufträge auch nach Australien fliegen

Mit Blick auf die Unterstützung durch die Stadt machte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) keinen Hehl aus seiner Sympathie für die Kieler Werft. Im Vorwege des Norwegen-Auftrags war er auch persönlich in Oslo. „Notfalls fahre ich auch nach Australien. Ich bin stolz darauf, dass wir hier in Kiel U-Boote bauen, die für Sicherheit auf der ganzen Welt sorgen.“ Mit Blick auf die Form und Größe der neuen Schiffbauhalle räumt aber auch Kämpfer ein, dass seine Mitarbeiter im städtischen Bauordnungsamt leichte Schnappatmung bekommen hätten, als sie die ersten Pläne zu sehen bekamen.

„Am Ende muss in so einer Halle sicher gearbeitet werden. Sie soll keinen Architekturpreis gewinnen. Wir wollen hier Industrie in dieser Stadt“, so der Oberbürgermeister.