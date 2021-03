Rostock

Die Schärengärten und das Königsschloss, das Vasa-Museum und die Altstadtinsel Gamla stan: Schwedens Hauptstadt Stockholm ist ein Touristenmagnet – und ab Sommer noch leichter von Rostock aus zu erreichen: Die schwedische Reederei AB Gotland will die beiden alten Hansestädte noch in diesem Jahr mit einer neuen, direkten Fährlinie verbinden. Für die Verbindung gibt es für die Reederei sogar Millionen-Zuschüsse vom schwedischen Staat: Denn die Schiffe zwischen MV und dem Stockholmer Fährhafen Nynäshamn sollen auch die Umwelt massiv entlasten.

Erst Fracht, dann Passagiere

In „normalen“ Jahren macht das Fährgeschäft schon jetzt einen großen Teil der Umschlags- und Passagierzahlen im größten deutschen Ostseehafen aus: Allein 2019 gingen in Rostock mehr als 2,5 Millionen Menschen an Bord der Fähren nach Dänemark und Schweden. Tendenz vor der Pandemie: stark steigend.

2020 brachen die Passagierzahlen allerdings im Zuge der Corona-Einschränkungen ein. Im Frachtgeschäft auf den Fähren machte sich die Pandemie hingegen kaum bemerkbar: Auch im Krisen-Jahr rollten noch mehr als 15 Millionen Tonnen an Gütern auf die Schiffe gen Skandinavien – gerade mal sechs Prozent weniger als noch vor Sars-CoV-2.

Auch Gotland AB setzt bei der neuen Linie zunächst auf rollende Fracht: Die Verbindung soll den Namen „Hansalinjen“ tragen, sagt Håkan Johansson, Vorstandschef von AB Gotland. „Die Fähren werden auf der neuen Route Rostock und Nynäshamn und bei einigen Fahrten auch den Hafen von Visby anlaufen.“ Und: „Im ersten Schritt planen wir eine Frachtlinie für Logistikunternehmen, die ihren ökologischen Fußabdruck verkleinern wollen und zusammen mit uns dazu beitragen wollen, die Klimaziele Schwedens und der EU zu erreichen.“

Starttermin noch offen

Die Schweden verfolgen mit der Linie ein klares Ziel: Sie wollen ihre Straßen und ihre Umwelt entlasten. Hintergrund: Die Autobahnen zwischen Ostsee-Häfen in Trelleborg, Malmö oder auch Ystadt und der Hauptstadt-Region rund um das Mälartal zählen zu den meist befahrenen Strecken in ganz Skandinavien. Zumindest ein Teil der Lastwagen soll nun statt der Straße das Schiff nehmen.

„Die Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf den Seeweg zwischen Rostock und Nynäshamn wird die Emissionen vermutlich bis zu 20 Prozent senken“, sagt Reederei-Chef Johansson.

Wann genau die ersten Schiffe auf der neuen Route ablegen, wie oft die Verbindung angeboten wird und welche Fähren genau eingesetzt werden – das sei aber noch offen. Nach Informationen der "Ostsee-Zeitung" will die Reederei aber noch im April erste Details bekanntgeben und im Sommer starten.

Neue Route auch Urlauber

Sobald es die Corona-Lage zulässt, sollen aber Schiffe eingesetzt werden, auf denen auch Urlauber mitfahren können: „Die Route eröffnet neue Möglichkeiten für deutsche Touristen, die Gotland und Schweden besuchen wollen – aber ebenso auch für Schweden, die auf das mitteleuropäische Festland reisen wollen“, sagt Johansson.

„Da unsere Fährfahrten mit dem Interrailticket gekoppelt werden können, können Zugreisende mit der Fähre von Nynäshamn kommen und dann in Rostock auf den Zug umsteigen.“

Hafen hofft auf mehr Verkehr

Gernot Tesch, Geschäftsführer des Hafenbetreibers Rostock Port, sieht in der neuen Linie auch neue Chancen für den Seehafen: Seit zwei Jahren laufen bereits die Verhandlungen über die „Hansalinjen“. „Wir freuen uns auf die neue Verbindung, weil sie den Hafen als Logistikdrehkreuz noch attraktiver macht“, so Tesch.

Auch die Industrie- und Handelskammer zu Rostock freut sich auf die neue Schweden-Fähre: „Sie lässt Deutschland und Schweden näher zusammenrücken. Angesichts der Herausforderungen durch den bevorstehenden Fehmarnbelttunnel ist die neue Fährlinie eine wichtige zusätzliche Verbindung, die den Frachtverkehr und auch den Tourismus umweltfreundlicher macht“, so Hauptgeschäftsführer Thorsten Ries.

„Skåne Jet“ startet vor Ostern

Bereits am 1. April will auch der „Skåne Jet“ wieder starten, berichtet die "Ostsse-Zeitung": Der Katamaran verbindet in nur zwei Stunden Fahrzeit den Fährhafen Mukran auf Rügen und Ystad. Die Linie ist die kürzeste und schnellste Direktverbindung zwischen Deutschland und Schweden. In der Hauptsaison kostet eine einfache Fahrt für einen erwachsenen Fußgänger 29 Euro, das Ticket für ein Auto ab 99 Euro.

Von Andreas Meyer/RND