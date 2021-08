Kiel

Schleswig-Holstein hat sich in den vergangenen Jahrzehnten wirtschaftlich positiv entwickelt, in Deutschland insgesamt aber an Gewicht verloren. Nach Angaben des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) sank der Anteil des Landes am deutschen Bruttoinlandsprodukt (BIP) von der deutschen Einheit bis 2018 von 3,2 auf 2,8 Prozent. Erst danach stieg er wieder auf 2,9 Prozent. Am Dienstag wird das Kabinett eine neue Ansiedlungsstrategie beschließen, um mehr Schwung in die Sache zu bringen.

Demnach will das Land künftig gezielt um Unternehmen aus Zukunftsbranchen werben. „Denn wenn alles Priorität hat, hat am Ende nichts Priorität“, sagt Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP). Aktiv zugehen will das Land künftig auf Unternehmen aus den Branchen Gesundheitswirtschaft, Digitales, Maschinenbau und Elektronik sowie Ernährungsindustrie und Erneuerbare Energien. Andere Branchen will Buchholz künftig nur noch „reaktiv“ betreut wissen – also erst dann, wenn ein konkretes Ansiedlungsinteresse vorliegt. Allerdings werde für den Tourismus weiterhin eine aktive Akquise betrieben.

IfW mahnt: „Industriekerne stärken“

Bislang ist der Norden mit der Krise besser zurechtgekommen, als viele andere Bundesländer. „Das liegt vor allem daran, dass vom Abschwung 2019 und der nachfolgenden Corona-Krise vornehmlich die Industrie betroffen war“, sagt Klaus Schrader, Leiter des IfW-Bereichs für Schwerpunktanalysen. Und: „Es spricht vieles dafür, dass sich die Politik in Schleswig-Holstein verstärkt um die Pflege und Weiterentwicklung industrieller Kerne bemühen sollte.“

Stärken-Schwächen-Analyse vorgelegt

Damit sich der Norden gezielt für Zukunftsbranchen hübsch machen kann, hat – und das ist ein Novum – die Frankfurter Wirtschaftsberatung Oco eine Stärken-Schwächen-Analyse für Schleswig-Holstein vorgelegt. Nur einige Schlaglichter: Zu den Stärken mit Blick auf die maritime Wirtschaft gehört unter anderem die starke Branchenpräsenz, die mit rund 188 Unternehmen bundesweit an der Spitze liegt, sowie eine breite maritime Forschungsbasis.

Auf der Negativseite stehen die kleinteilige Firmenstruktur und fehlende Ansiedlungsanreize. Der Bereich Informations- und Kommunikationstechnik kann mit hoher Forschungskompetenz punkten und profitiert von Betriebskosten, die deutlich niedriger sind als in den Ballungsräumen. Positiv stellt Oco die Bedingungen für neue Energien dar, allerdings müsse „Energiewende“ künftig mehr sein als Stromerzeugung und Produktion von grünem Wasserstoff sein, sondern ein Querschnittsthema mit hohem Bezug zu anderen Branchen.

Schleswig-Holstein spielt im bundesweiten Vergleich für ausländische Direktinvestitionen bislang eine untergeordnete Rolle. So kamen von 2012 bis 2020 nur rund 0,5 Prozent aller ausländischen Investitionsprojekte in Schleswig-Holstein an, während Bayern und Baden-Württemberg zusammen rund 40 Prozent aller internationalen Investitionsprojekte für sich gewinnen konnten.

Handlungsbedarf beim Thema Gewerbeflächen

Massiven Handlungsbedarf sieht die neue Strategie beim Thema Flächenmanagement. Um auch größeren Investoren schnell Angebote machen zu können, soll es einen engeren Schulterschluss des Landes mit den Kommunen, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft WTSH und den regionalen Wirtschaftsfördergesellschaften geben.

Laut Buchholz hat die Pandemie die Ansiedlung neuer Unternehmen im ersten Halbjahr eher gebremst. Allerdings sei das, was das Land für das zweite Halbjahr in der Pipeline habe, „umso vielversprechender“ – vor allem im Bereich Energie und Erneuerbaren Energien. Einzelheiten wollte der Minister mit Rücksicht auf laufenden Gespräche nicht nennen. Nur so viel: Er rechne innerhalb der kommenden zwei bis drei Monate mit einer Investitions-Entscheidung, die im Erfolgsfall zur Ansiedlung von über 2000 Arbeitsplätzen führen könne.