Kiel

Bei Strompreisen, aber auch beim Verbrauch gibt es je nach Bundesland massive Unterschiede. Mit 1361 Kilowattstunden (Kwh) pro Kopf liegt Schleswig-Holstein eher am oberen Ende der Skala. Im Saarland wird zwar mit 1459 Kwh noch mehr verbraucht, in Sachsen (1104) oder in Bayern (1112) aber erheblich weniger. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 1281.

Hinzu kommt: Der Strompreis ist in Schleswig-Holstein recht hoch. Deshalb zahlen die Haushalte im Norden mit ihrem hohen Verbrauch die zweithöchsten Stromkosten in Deutschland – im Schnitt 1311 Euro im Jahr. Das ist erheblich mehr als etwa in Bayern (978 Euro) oder auch Berlin (1095 Euro), wie eine Auswertung der Beratungsgesellschaft „co2online“ mit dem Vergleichsportal Verivox zeigt, bei der Daten von 290.000 Haushalten untersucht wurden.

„Dass es regionale Unterschiede beim Stromverbrauch gibt, ist nicht ungewöhnlich“, meint Sönke Schuster, der Sprecher der Stadtwerke Kiel. In Schleswig-Holstein sei ein Faktor die Bebauung: „So stehen im hohen Norden, der viel Fläche bietet, viele Ein- und Zweifamilienhäuser.“ Aufgrund der Größe werde hier tendenziell mehr Energie verbraucht als in Ballungszentren. In Kiel etwa kämen Haushalte, die die Stadtwerke versorgen, auf einen Durchschnittsverbrauch von 1161 Kilowattstunden pro Jahr und pro Kopf.

Lesen Sie auch: Zu hohe Stromrechnung von Vattenfall?

In Schleswig-Holstein stehen viele Einfamilienhäuser

Eon als überregionaler Versorger betont, dass weniger der Wohnort als vielmehr „die Anzahl der im Haushalt lebenden Personen, die Anzahl der Geräte und deren Nutzungsdauer“ entscheidend seien, wie Unternehmenssprecher Stefan Moriße sagt. Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein weist auch auf die geografische Lage des Landes zwischen den Meeren hin, durch die der Energieaufwand schlicht höher sei, wie Lenia Baga, Referentin für Verbraucherrechte, erklärt.

Auch der möglicherweise ältere Baubestand könne eine Rolle spielen, zudem, dass viele Wärmepumpen in Häusern installiert seien. Und der Anteil an Single-Haushalten sei relativ hoch. Allerdings: Vor einigen Jahren war das Land beim Energiesparen noch sehr weit vorn in Deutschland, gibt Baga zu bedenken.

Die hohen Strompreise liegen für die Verbraucherschützer klar an den hohen Netznutzungsentgelten, die bis zu 25 Prozent des Strompreises ausmachten, weil es in den windreichen Bundesländern eben auch hohe Investitionen in den Ausbau des Netzes gebe.

Nutzentgelte sind regional unterschiedlich

Doch damit nicht genug: Auch die Corona-Pandemie sorgt für steigenden Verbrauch, besonders in Haushalten, in denen im Homeoffice gearbeitet wird. Schätzungsweise 50 Cent könnten täglich anfallen, was bei 23 Arbeitstagen im Monat bereits 11,50 Euro ausmachen kann. Die Verbraucherzentrale merkt an, dass die Aufenthaltsdauer in den heimischen vier Wänden durch die Corona-Pandemie natürlich gestiegen sei – dementsprechend ginge der Stromverbrauch in die Höhe. Schätzungen zufolge könne dies bis zu 250 Euro im Jahr ausmachen.

Eine Ursache für die Strompreisunterschiede sind regional verschieden hohe Netzentgelte. Schuster: „Der Strompreis besteht grundsätzlich aus drei Bestandteilen: erstens den öffentlichen Abgaben und Steuern, zweitens den Netzentgelten sowie drittens Energie und Vertrieb.“ Die ersten beiden Punkte könnten die Stadtwerke nicht beeinflussen, dabei machten diese über 75 Prozent des Strompreises aus.

Energiewendeminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) mahnt politisches Umsteuern an: „Die hohen Stromkosten in Schleswig-Holstein zeigen, was in der Wirtschafts- und Energiepolitik auf Bundesebene derzeit falsch läuft.“ Erneuerbare Energien, die sauber und emissionsfrei sind, sind immer noch teurer als Energie aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas.“ Er fordert einen höheren CO 2 -Preis und eine konsequente Entlastung bei den Stromkosten. Es sei höchste Zeit, die Lasten des Netzausbaus nicht auf dem Rücken der Regionen zu lassen, die einen erheblichen Beitrag zum Ausbau leisten.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das können Verbraucher tun

Doch was bleibt denn nun den Verbrauchern? Tanja Loitz, Geschäftsführerin von „co2online“, rät, den Verbrauch zu senken und den Anbieter zu wechseln. Oft sei die Energie von Ökostromanbietern günstiger als von den Grundversorgern. Das sehen die Stadtwerke Kiel anders: „Den reflexartigen Hinweis, den Energieversorger zu wechseln, um Kosten zu sparen, unterstreichen wir nicht“, sagt Schuster. Kunden sollten lieber zuerst beim örtlichen Versorger schauen – der könne oft preislich mithalten, kalkuliere fair und engagiere sich in der Region.