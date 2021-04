Kiel/Freiburg

25 Euro pro Tonne CO2 in der Seeschifffahrt – das ist die Grenze, die die EU ziehen will. Denn ab Januar 2022 soll der Schiffsverkehr in den Emissionshandel miteinbezogen werden. Bis 2030 sollen Schiffe mindestens 40 Prozent weniger CO2-Emissionen im Vergleich zum Jahr 2018 ausstoßen. Dass der Ausstoß des Treibhausgases in der Schifffahrt in das EU-Emissionshandelssystem aufgenommen werden soll, erhitzt auch im Norden die Gemüter: Was Umweltschützer für überfällig halten, trifft bei den Reedern auf Unverständnis.

Das Centrum für Europäische Politik (CEP) hat das Vorhaben untersucht, in einer Studie, die den Kieler Nachrichten vorliegt. Das Ergebnis: Die Maßnahme sei nicht sinnvoll. „Aufgrund des globalen Charakters des Seeverkehrs sollte die EU von einem klimapolitischen Alleingang absehen“, sagt CEP-Experte Martin Menner, der die Studie für die Freiburger Denkfabrik verfasst hat. „Es wäre sinnvoller, auf einen weltweit einheitlichen Emissionshandel der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) zu drängen.“

Ansonsten drohten laut Menners Konflikte, Ausweichreaktionen, Wettbewerbsverzerrungen, sogar ein Anstieg der globalen Kohlendioxid-Emissionen. „Falls die EU dennoch einen Emissionshandel für den Seeverkehr im Alleingang einführt, sollte sie ihn nicht in das EU-EHS einbeziehen, sondern einen hiervon getrennten Emissionshandel schaffen“, betont der Wissenschaftler.

Seeverkehr war vor Corona für 2,2 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich

Die EU sollte besser alternative Formen der CO2-Bepreisung einführen, meint Menners, auch um unverhältnismäßig hohe Kosten für kleine und mittlere Schifffahrtsunternehmen abzufedern. Der Seeverkehr war vor Ausbruch der Corona-Pandemie für 2,2 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Das allerdings entspricht dem gesamten CO2-Ausstoß Deutschlands.

„Die Schifffahrt hängt der Regulierung anderer Sektoren weit hinterher“, sagt Malte Siegert, Vorsitzender des Naturschutzbundes Nabu in Hamburg. „Wir müssen den Druck deutlich erhöhen, um die Schifffahrt endlich auf Klimaschutzkurs zu bringen.“

Siegert streicht heraus, dass er die EU-Pläne für „folgerichtig und konsequent“ hält, und regt auch an, die Steuerbefreiung mariner Kraftstoffe abzuschaffen und Effizienzsteigerungen auszunutzen.

Ralf Nagel vom Verband Deutscher Reeder: Ist der falsche Kurs

Das stößt auf Widerstand bei den Reedern: „Kritisch“ sei ein möglicher EU-Emmissionshandel, sagt Ralf Nagel, Geschäftsführendes Präsidiumsmitglied des Verbandes Deutscher Reeder. „Schifffahrt in einen regionalen Emissionshandel einzubeziehen, beschränkt auf einen Kontinent, ist der falsche Kurs.“ Denn weder Schifffahrt noch Treibhausgase machten an nationalen Grenzen halt.

Die deutsche Seeschifffahrt sei entschlossen, eine „vernünftige, weltweite Regelung“ auch aktiv zu unterstützen. Dafür finde sich das geeignete Forum aber in London bei der IMO. Dort könnte die EU Ziele global durchsetzen.

Doch drängt nicht die Zeit, auch an der deutschen Küste und in Hafenstädten wie Kiel? Die Schifffahrt sei doch weltweit auf Kurs, ihre Emissionen zu verringern, sagt Nagel. Etwa durch technische Optimierungen der Schiffskörper, operationelle Maßnahmen im Schiffsbetrieb oder weitreichende Regulierungen, was Brennstoffe angeht.

„Wir als Industrie haben jüngst erst mit der verpflichtenden Umstellung auf schwefelärmere Brennstoffe bewiesen, dass man Schifffahrt global und effektiv regulieren kann – Schweröl mit hohem Schwefelanteil ist Vergangenheit. Vor den norddeutschen Häfen und in Kiel gelten bereits seit Jahren noch strengere Schwefel-Grenzwerte, so dass dort diese Emissionen spürbar gesenkt wurden.“

Malte Siegert vom Nabu: Schiffe dürften immer noch mehr Schwefeldioxid-Anteil im Abgas haben als Pkw

Dem widerspricht jedoch Malte Siegert vom Nabu: „Bei den CO2-Emissionen tut sich insgesamt so wenig wie bei den Luftschadstoffen.“ Der Straßenverkehr sei strikt reguliert, Schiffe, die dem internationalen Seerecht unterliegen, dürften immer noch 100 Mal mehr Schwefeldioxid-Anteil im Abgas haben als Pkw und Lastwagen. Auch eine Pflicht für Katalysatoren gebe es nicht, obwohl das eine etablierte Technologie sei.

Siegert: „Angesichts der Größe der Motoren und der Menge an Emissionen, die ein einziges Schiff ausstößt, ist das völlig unverantwortlich – vor allem dort, wo wie in Kiel oder Hamburg der Hafen mehr oder weniger mitten in der Stadt liegt.“ Bis emissionsarm verbrennende synthetische Kraftstoffe wie Methanol oder Wasserstoff kostengünstig verfügbar seien, müssten bestehende fossile Kraftstoffe sauberer werden, Schiffe effizienter und Technologien wie Katalysatoren verpflichtend sein.

Norbert Brackmann : Einnahmen sollten für Verbesserung der Umweltstandards eingesetzt werden

Norbert Brackmann wiederum, der maritime Koordinator der Bundesregierung aus Lauenburg, begrüßt den Emissionshandel, auch in der Seeschifffahrt. „Allerdings muss sichergestellt werden, dass auch alle Schiffe in EU-Gewässern in den Handel mit einbezogen werden“, sagt Brackmann. Und die Einnahmen sollten für die Verbesserung der Umweltstandards im Schiffbau eingesetzt werden, etwa durch einen eigenen Fonds.

Brackmann betont, dass bereits viel geschehe, etwa durch das Einrichten von Landstromanlagen in Häfen, die Förderung von LNG als Kraftstoff oder Pilotprojekte wie der Betrieb einer emissionsfreien Fähre auf der Kieler Förde. „Wir haben das Ziel einer klimafreundlichen Seeschifffahrt erst erreicht, wenn wir einen „Zero-Emission“-Antrieb – etwa durch Brennstoffzellen – für alle Schiffstypen und -Klassen zur Verfügung haben.“