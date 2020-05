Nur "Zieleinkäufe" statt Shopping-Bummel

Kiel

Der Umsatz von Online-Bestellungen hat in der Corona-Krise stark zugelegt: Um 41,5 Prozent stieg das Geschäft im März gegenüber dem Vorjahr an, wie neue Zahlen des Statistikamtes Nord zeigen. Und auch die Apotheken konnten mit der herausziehenden Corona-Krise gleich um 20,7 Prozent (preisbereinigt) zulegen.

Das kostet den traditionellen, stationären Einzelhandel natürlich Geschäft: Um gleich 55 Prozent sank der Umsatz im Textileinzelhandel im März, minus 28 Prozent in der Rubrik "Facheinzelhandel mit Lebensmitteln". Und die Kaufhäuser stürzten schon im März um 26,6 Prozent ab ("Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art").

Gut läuft es im Bereich Garten

Die Dramatik der Lage habe sich fortgesetzt, wie der Handelsverband Nord bestätigt: "Je nach Branche liegt das Minus um 50 bis 75 Prozent unter dem Vorjahresumsatz", sagt Geschäftsführerin Mareike Petersen. Vor allem die Textilbranche sei "sehr mau", wie sie bestätigt. Gut laufe es dagegen weiterhin im Gartenbereich, schon von Anbeginn der Krise.

"Wir merken immerhin, dass die Hygieneauflagen funktionieren", so die Expertin. Es habe keine Rückmeldungen gegeben, das es Probleme mit den Auflagen, etwa beim Tragen von Schutzmasken, gebe. Aber: Durch die Maskenpflicht sind die Kunden dazu übergegangen, sich auf sogenannte Zieleinkäufe zu beschränken. Das heißt, sie gehen in ein Geschäft, suchen gezielt aus, kaufen - und verschwinden.

Sorge um den Arbeitsplatz drückt auf Stimmung

"Das Flanieren und Shoppen fällt weg, die Frequenzen werden geringer", bedauert Petersen. Aber nicht nur die Maskenpflicht sei dafür verantwortlich, auch die Sorge vieler Menschen um ihren Arbeitsplatz drücke auf die Konsumstimmung.

Zwar habe die Gastronomie auch in den Innenstädten wieder geöffnet. Doch auch hier seien die Regeln streng, was nicht unbedingt die Verweildauer vergrößere. In den Touristenorten, die besonders schwer von der Krise im Einzelhandel getroffen waren, keime immerhin Hoffnung auf - darauf, dass die Tagestouristen, auch über Pfingsten, wieder Umsatz bringen.

