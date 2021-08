Neumünster

Neuer Rückenwind für den Logistik-Standort Neumünster: Drei Familienunternehmen, die bislang unter dem Dach des Firmenverbundes „Igefa“ kooperiert haben, schließen sich zu einem neuen Unternehmen zusammen. Angesiedelt ist die Igefa SE & Co. KG in Neumünster – dem Sitz des Igefa-Partners Henry Kruse. Unter einem Dach vereint sind somit rund 2000 Beschäftigte an bundesweit 20 Standorten und Niederlassungen in Dänemark, den Niederlanden, Österreich und Polen.

Neue Struktur soll agiler sein

Zur neuen Gesellschaft, die als Holding fungiert, gehören neben Kruse die Logistik-Unternehmen Eichler-Kammerer (Frankfurt) und Wittrock + Uhlenwinkel (Osnabrück). „Wir bleiben ein familiengeführtes Unternehmen – werden aber durch die Neustrukturierung entscheidungsstärker und agiler“, sagt Kai Kruse, Vorsitzender des Beirats der neuen Gesellschaft. Vorstandsvorsitzender ist Kruse-Geschäftsführer Jens Braasch.

Mit der Neuaufstellung wolle man gemeinsam die Position als führender Großhandelspartner für die Branchen Gesundheitswesen, Gebäudereinigung und Facility Management, Hotellerie und Gastronomie, Industrie und Verkehr sowie Einzelhandel ausbauen.

Zukünftig Teil des neuen Unternehmens wird auch die bayerische Arndt-Gruppe, deren Eigentümer ihre Firma an die Igefa SE verkauft haben. Die Dachgesellschaft übernimmt alle zentralen Funktionen des bisherigen Unternehmensverbunds mit ihren Standorten und Aufgaben.