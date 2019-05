Kiel.

Dass man als Azubi nicht reich wird, ist bekannt und unumstritten. Doch Monatsvergütungen unterhalb von 500 Euro, wie etwa als Einstieg im Friseurhandwerk, oder sogar 343 Euro monatlich im ersten Lehrjahr für die Ausbildung zum Schuhmacher sehen nicht nur Gewerkschaften kritisch. Auch Bildungsministerin Anja Karliczek ( CDU) hält einen Azubi-Mindestlohn für überfällig. Nun soll er kommen: Ab 2020 soll keine Auszubildende und kein Auszubildender mit weniger als 515 Euro im Monat nach Hause gehen. Während den Gewerkschaften das Vorhaben nicht weit genug geht, lehnen Arbeitgeber den Azubi-Mindestlohn ab.

Leistung junger Menschen soll "wertgeschätzt werden"

Zwei Ziele will Karliczek erreichen: „Leistung, die die jungen Menschen in den Betrieben erbringen, soll wertgeschätzt und anerkannt werden.“ Auf der anderen Seite wolle man „weiter die hohe Dynamik in den Betrieben erhalten, gute und hochwertige Ausbildung anzubieten“. Voraussichtlich wird der Gesetzentwurf schon morgen im Kabinett beschlossen.

Vergütung soll stufenweise angehoben werden

Und das ist geplant: Auszubildende sollen im ersten Ausbildungsjahr eine Mindestvergütung von 515 Euro erhalten. In den Folgejahren soll sich die Mindestausbildungsvergütung nach den Plänen Karliczeks weiter erhöhen – im Jahr 2021 auf 550 Euro, 2022 auf 585 Euro und ab 2023 auf 620 Euro. Im zweiten, dritten und vierten Lehrjahr seien ebenfalls Erhöhungen geplant – um 18 Prozent im zweiten Jahr, um 35 Prozent im dritten und um 40 Prozent im vierten Ausbildungsjahr.

Arbeitgeber lehnen Eingriff des Staates ab

Grundsätzlich sei eine angemessene Bezahlung „auch im Interesse der Arbeitgeber“, sagt Ingo Scheuse. Dies zu erreichen, sei jedoch Aufgabe der Tarifparteien und nicht des Gesetzgebers, sagt der Hauptgeschäftsführer des Unternehmensverbandes Kiel. Kritisch sieht Scheuse den Vorstoß noch aus einem anderen Grund: „Der größte Teil der Ausbildungsberufe wird ohnehin deutlich besser bezahlt.“ Von daher liefen die Pläne auch mit Blick auf die angespannte Fachkräftesituation ins Leere. Statt Unternehmen eine Untergrenze zu verordnen, müsse die Politik mit allen Verantwortlichen daran arbeiten, die Attraktivität der betrieblichen Ausbildung zu verbessern. Die Höhe des Einstiegsgehaltes sei da nur ein Faktor. Scheuse: „Von 50 Euro mehr oder weniger im Monat wird kaum jemand seine Berufswahl abhängig machen.“ Im Übrigen konkurrierten die Mangelberufe vor allem mit den berufsbildenden Schulen um Abgänger: „Nur acht Prozent eines Jahrgangs mit Hauptschulabschluss entscheiden sich für eine betriebliche Ausbildung.“

Besonders betroffen: das Friseurhandwerk

Auch Hartmut Klotz, Innungsmeister der Friseurinnung Schleswig-Holstein, lehnt eine Mindestvergütung ab. Für Berufseinsteiger in seiner vom Fachkräftemangel gebeutelten Branche würde das Gesetz 65 Euro mehr im Monat bedeuten. Auch aus Sicht von Klotz ist das kein Betrag, der Berufsentscheidungen beeinflusst. Für die Betriebe hingegen seien Kostensteigerung kaum zu verkraften, da Kunden kaum bereit seien, höhere Preise zu akzeptieren. Zudem müsse man bedenken, dass „Ausbildung nicht mit Arbeit gleichgesetzt werden“ könne: „Im ersten und zweiten Lehrjahr bringen Auszubildende nur wenig Umsatz.“

Gewerkschaft hatte sich mehr erhofft

Von einem „überfälligen Schritt“ spricht Uwe Polkaehn, Chef des DGB Nord. Besonders Jugendliche, die in Branchen arbeiten, in denen Fachkräftemangel herrsche, würden davon profitieren: „Diesen Mangel haben die Unternehmen durch Billigausbildungsvergütungen selbst verursacht.“ Nach Einschätzung von Verdi-Sprecher Frank Schischefsky geht der Karliczek-Vorstoß jedoch nicht weit genug: „Wer eine Ausbildung macht, sollte auch auf eigenen Füßen stehen können.“ Auch die Metaller hatten mehr erwartet, vor allem in qualitativer Hinsicht. Stephanie Schmoliner, Chefin der IG Metall Kiel-Neumünster: „Ärgerlich ist, dass der Status von Dualen Studenten ungeklärt bleibt.“