Bonpflicht verärgert Handel und Kunden

„Alle Welt spricht von Nachhaltigkeit“, sagt Studentin Flora Saß, die sich in der Kieler City gerade einen Döner gekauft hat: „Und was macht der Staat? Er verordnet das massenhafte Produzieren von Belegen, die in der Regel umgehend im Müll landen.“ Auch ihre Freundin Lore schüttelt den Kopf und verweist auf die problematischen Öko-Eigenschaften von Thermopapier: „Das ist wirklich Schwachsinn.“

Steuerbetrug soll erschwert werden

Seit Jahresbeginn gilt das neue Kassengesetz. Es verpflichtet auch Bäcker, Friseure und andere kleine Geschäfte, eine manipulationssichere Registrierkasse einzuführen. Um Steuerhinterziehung zu erschweren, gehört die Bonpflicht dazu. Das heißt: Der Händler muss für jeden Kauf zwingend einen Beleg erstellen und dem Kunden aushändigen. Unternehmen können in bestimmten Fällen eine Ausnahme von der Belegpflicht beantragen. Voraussetzung ist jedoch eine „sachliche oder persönliche Härte“. Dies zu beurteilen, liegt im Ermessen des zuständigen Finanzamtes.

Brotgarten scheitert mit Ausnahmeantrag

Zu den Unternehmen, die eine solche Ausnahmeregelung vergeblich beantragt haben, gehört die Kieler Bio-Bäckerei Brotgarten. Bis zum Jahreswechsel wurde den Kunden der neun Filialen nur auf Wunsch ein Beleg ausgehändigt – was in der Praxis bedeutete: fast nie. Nun wird fleißig gedruckt – auch für Käufer Till Westermann, der zwar gar keinen Bon braucht, für sein Stück Haferflockenkuchen aber trotzdem einen bekommt. Geschäftsführer Volker Grezella hat hochgerechnet, was die Bonpflicht allein für Brotgarten bedeutet: eine Themopapierschlange von 2,8 Kilometern Länge pro Monat. Kollege Moritz Günther von der gleichnamigen Bäckerei-Kette kommt sogar auf 25 Kilometer und Mehrkosten allein für das Thermopapier von rund 5000 Euro jährlich.

Handelsverband sieht keinen Sinn in der Pflicht

Für Dierk Böckenholt, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Nord, ist die Sache klar. Er hält die Bonpflicht für „überflüssig, teuer und umweltschädlich“. Auch die Rückmeldungen aus den Unternehmen zeigten: „Die Bonpflicht stößt im Handel auf allgemeines Unverständnis.“ Groß seien auch die Zweifel daran, dass die Regelung der Steuerehrlichkeit diene. Schließlich müssten Kassen künftig auch mit einer technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) ausgestattet sein. „Die TSE zeichnet alle Transaktionen lückenlos auf, wozu braucht es dann noch einen Bon?“, fragt Böckenholt. Allein durch Zusatzangaben, die für Kunden nutzlos seien, würden die Kassenzettel zehn bis fünfzehn Zentimeter länger. Hochgerechnet für den deutschen Lebensmittelhandel bedeute das um rund zwei Millionen Kilometer längere Bons. Viele davon landen sofort im Müll, weil Kunden bei kleineren Beträgen gar keinen Kassenzettel haben wollen.

Auch die IHK ist skeptisch

Auch die Industrie- und Handelskammer Kiel zweifelt am Sinn der Bonpflicht: „Aus unseren Gesprächen, vor allem mit Einzelhändlern und Dienstleistern, wissen wir, dass die Unternehmen mit erheblichen Mehrkosten für Papier, Druck und Entsorgung der liegengebliebenen Bons rechnen“, sagt Julia Körner, Geschäftsbereichsleiterin Existenzgründung und Unternehmensförderung: Der vom Kunden unerwünschte Belegausdruck verursache Kosten bei den Unternehmen, sei aus ökologischer Sicht bedenklich und ignoriere den Wunsch der Kunden nach Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit. Auch Julia Körner sagt: „Eine Bonausgabepflicht schützt weder vor Manipulationen in der Kasse, noch vor Verkäufen an der Kasse vorbei.“ Um einem möglichen Steuerbetrug effektiv zu begegnen, gebe es mit gezielten, anonymen Testeinkäufen und der neuen, unangemeldeten Kassennachschau bereits „wirkungsvolle Instrumente für die Finanzämter“.

Heinold setzt auf digitalen Beleg

Die Kassenreform sei „überfällig“, entgegnet Finanzministerin Monika Heinold (Grüne): „Angesichts der Milliarden, die dem Staat verloren gehen, müssen wir den zusätzlichen Papierverbrauch in Kauf nehmen und versuchen, an anderer Stelle Verpackungsmüll einzusparen.“ Sie setze darauf, dass es den Beleg zukünftig verstärkt digital gebe. Fakt ist: Um zu funktionieren, brauchen die „technischen Sicherheitseinrichtungen“ den technischen Vorgang der Bon-Erstellung – ob nun digital oder auf Papier.

