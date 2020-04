Hilfen für Firmen bis 50 Mitarbeiter

Wie trifft das Coronavirus die Weltwirtschaft - der Internationale Währungsfonds (IWF) hat dazu nun seine erste genauere Prognose veröffentlicht. Wenn es gut läuft, schrumpft die Weltwirtschaft um 3 Prozent - was 30 Mal so viel wie in der Finanzkrise wäre. Doch es könnte noch deutlich schlimmer kommen.