Türkei: Neues U-Boot mit Hilfe aus Kiel

Festredner der Veranstaltung auf der Werft in Kocaeli war der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Er kündigte in seiner Rede vor türkischen Medien an, dass ab 2020 jedes Jahr ein U-Boot dieses neuen Typs in Dienst gestellt werden soll. "Bis 2027 werden alle sechs U-Boote auf See sein“, sagte Erdoğan während der Zeremonie.

Mit diesen neuen U-Booten des in Kiel entwickelten Typs Klasse 214 will die türkische Marine ihre U-Boot-Flotte weiter modernisieren. Vier der sechs U-Boote sind bereits in Bau. Während der Zeremonie legte Erdogan auch die symbolische Schweißnaht für das fünfte U-Boot der Klasse, die "Seydi Ali Reis".

Exporte stehen in der Kritik

Die sechs U-Boote der HDW-Klasse 214 sind mit ihren Brennstoffzellen die ersten türkischen U-Booten mit einem außenluftunabhängigen Antrieb. Die Marine der Türkei hat derzeit bereits zwölf in Kiel entwickelte U-Boote der Typen HDW 209/1200 und HDW 209/1400 in ihrer Flotte.

Die neuen U-Boote haben ebenfalls Schlüsselkomponenten von der Kieler Werft TKMS an Bord. Diese Zulieferungen werden war als Materialpakete aus Kiel nach Gölcuk zur Werft geschickt. Gegen diese vom Bundessicherheitsrat genehmigten Lieferungen hatte es in der Vergangenheit immer wieder scharfe Kritik von Seiten der Linkspartei, der der SPD und der Grünen gegeben.

Nach dem Einmarsch türkischer Truppen in Syrien hatte Außenminister Heiko Maaß ( SPD) im Oktober angekündigt, dass es keine neuen Exportgenehmigungen mehr geben werde. Die bereits genehmigten Exporte sind davon aber nicht betroffen. Die Kieler Werft TKMS kommentiert die laufenden Exporte nicht.

U-Boote spielen Schlüsselrolle für die Machtansprüche der Türkei

Die neuen türkischen U-Boote der Klasse 214 sollen die Rolle der Türkei im Mittelmeer stärken. Neben neuen Landungsschiffen, Fregatten und Korvetten gehören die U-Boote zu einer Schlüsselkomponente der türkischen Marine. Diese Boote der Klasse 214 sind mit acht Torpedorohren ausgerüstet, aus denen entweder Torpedos oder Seezielflugkörper des Typs Harpoon verschossen werden können.

Neben der Türkei hat sich auch Griechenland für die Klasse 214 entschieden und bereits vier U-Boote in Dienst gestellt. Das erste griechische U-Boot wurde in Kiel gebaut und ist bereits seit 2010 im Dienst.

Im Mittelmeer gehört TKMS zu einem dem führenden Lieferanten für U-Boote. Neben der Türkei und Griechenland, wurde die Technologie aus Kiel auch nach Israel, Ägypten und Italien exportiert.