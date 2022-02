Kiel

Darauf haben auf der Kieler Werft von Thyssenkrupp Marine Systems viele gewartet: Am Freitagnachmittag glitt die „Invincible“ nahezu lautlos über die Förde. Das schwarze U-Boot der neuen Klasse 218SG hat seine erste Bewährungsprobe bei Bornholm bestanden. Offiziell darf sich die Werft nicht zu dem Projekt äußern, so will es der Vertragspartner Singapur. Inzwischen sind aber seit der Taufe die Daten bekannt.

Mit 72 Metern Länge ist die „Invincible“ das längste seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gebaute U-Boot. Die Verdrängung beträgt aufgetaucht 2000 Tonnen. Auch damit übertrifft die neue Klasse die deutschen U-Boote vom Typ 212A, die 56 Meter lang sind und rund 1500 Tonnen verdrängen. Bei der Taufe hatte der scheidende Vorsitzende der TKMS-Geschäftsführung, Rolf Wirtz, die Bedeutung der „Invincible“ herausgehoben. „Das erste Boot des Typs 218SG ist der Start einer neuen Generation von U-Booten“, so Wirtz.

Drei Milliarden Euro aus Singapur für vier U-Boote aus Kiel

Rund drei Milliarden Euro will Singapur für die Beschaffung von den vier U-Booten dieses Typs investieren. Dazu gehören auch Ausbildung und eine Partnerschaft bei der Beschaffung von Ersatzteilen. So kooperieren Werft und Beschaffungsbehörde Singapurs (DSTA) bei der Entwicklung von Fertigungsverfahren für Ersatzteile im 3-D-Druckverfahren. Die Marine Singapurs gehört zu den technologisch besonders fortschrittlichen in Asien.

Die U-Boote aus Kiel sollen die technologisch fortschrittlichsten und am besten ausgerüsteten in der Region werden. Sie verfügen über die modernste Brennstoffzellen-Technologie, leistungsfähige Batterien und einen Mix aus Torpedos und Flugkörpern als Bewaffnung. Daten wie Tauchtiefe und Seeausdauer sind streng geheim. Singapur will sich mit den Kieler U-Booten Mittel für die Beobachtung der Bewegungen der Marine Chinas in der Region beschaffen.

Kleinere Pannen verzögern den Zeitplan

Es gibt aber auch einen Wermutstropfen. Ein Kabelbrand an Bord der „Invincible“ sowie kleinere Pannen bei der Erprobung hatten das Boot aus dem Zeitplan gebracht. Die für das vergangene Jahr geplante Auslieferung war abgesagt und um ein Jahr verschoben worden.

Jetzt soll die Ablieferung im laufenden Jahr erfolgen. Dafür sind nach KN-Informationen noch weitere Testfahrten geplant, bei denen das U-Boot auch im Skagerrak mehrere Funktionsnachweise erbringen muss. Danach soll die Überführung nach Singapur vorbereitet werden.

Im Werfthafen in Kiel laufen dafür bereits die Vorbereitungen für die Probefahrten des Schwesterboots „Impeccable“. Die Schwestern „Illustrious“ und „Inimitable“ sollen dann bis zum nächsten Jahr folgen.

Die Boote aus Kiel lösen in Singapur vier in Schweden gebaute diesel-elektrische U-Boote ab, von denen das jüngste 35 Jahre alt ist. Die schwedischen U-Boote sind ebenfalls erheblich kleiner als die neuen Boote des Typs 218SG von TKMS.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kieler Werft ist im U-Boot-Bereich sehr gut ausgelastet. Neben den vier Booten für Singapur sind vier U-Boote für Norwegen, zwei für Deutschland und vier für Israel im Auftragsbestand. Damit ist die TKMS im Moment mit einem Auftragsbestand von deutlich über zehn Milliarden Euro die Nummer eins unter den deutschen Werften.