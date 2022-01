Brunsbüttel

Die Planungen für einen deutschen Terminal zum Umschlang von verflüssigtem Erdgas (LNG) haben einen Rückschlag erlitten. Der niederländische Manager Rolf Brouwer hat die Geschäftsführung der German LNG Terminal nach knapp drei Jahren wieder verlassen und wird nun in Hongkong einen LNG-Terminal bauen.

Rolf Brouwer gilt als der Fachmann für LNG beim niederländischen Tankterminal-Betreiber Vopak. 2018 schickten die Niederländer nach Deutschland um dort seine Fachkenntnis in die Planungen für den ersten deutschen LNG-Terminal in Brunsbüttel einzubringen.

Zum Jahresende 2021 ist die Euphorie von Vopak aber verflogen. Brouwer wechselte für seinen Arbeitgeber nach Hongkong, wo Vopak zusammen mit der japanischen Reederei MOL einen LNG-Terminal realisiert. Bis zum Sommer 2022 soll in Hongkong ein Terminal mit einer LNG-Kapazität von 263000 Kubikmetern fertig sein.

In Hongkong gibt es keine langwierigen Planungsverfahren und drohende Klagen von Umweltverbänden. In Rotterdam hatte Brouwer zuvor auch am großen LNG-Terminals Gate mitgewirkt.

Um Schadensbegrenzung bemüht

In Schleswig-Holstein ist man derweil um Schadensbegrenzung beim Ansehen des Wirtschaftsstandorts bemüht. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) sieht große Chancen für die Wirtschaft in LNG. Sogar Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) hatte beim Besuch im Elbehafen im September eine Zustimmung zu einem Terminal in Aussicht gestellt.

Beerdigen will den LNG-Terminal in Brunsbüttel niemand. „Die finanzielle Beteiligung von Vopak bleibt also bestehen, während die aktive personelle Beteiligung nicht fortgesetzt wird“, so Katja Freitag, Sprecherin vom German LNG Terminal.

Seit Sommer liegt der Antrag für das Planfeststellungsverfahren beim Amt für Planfeststellung Verkehr des Landes. Wann das Amt der German LNG Terminal das Baurecht gibt, ist noch unklar. Vorsichtige Schätzungen gehen jetzt von einer Baugenehmigung für 2024 oder 2025 aus.

„Insgesamt handelt es sich um eine sehr komplexe, kostenintensive und langfristige Investition, die natürlich im Laufe des Prozesses immer wieder neu justiert und evaluiert wird. In Zeiten der Corona-Pandemie ist es schwieriger denn je, verlässliche Aussagen zum exakten Projektverlauf zu tätigen, so dass wir davon wie bisher absehen“, so Freitag.

LNG wird als Energieträger und Treibstoff immer wichtiger

Da LNG als Treibstoff auch mittelfristig erhebliche Wachstumsraten hat, gehen die Planung aber weiter. „Der Standort Brunsbüttel wird weiterhin von German LNG, von der Landesregierung und weiteren Dritten als idealer Standort für eine Energie-Import-Infrastruktur, also ein Import-Terminal, betrachtet“, erklärte Wirtschaftsminister Buchholz.

Neben dem verflüssigten Erdgas aus fossilen Quellen betrifft das auch für Wasserstoff und verflüssigte Energieträger, die auch aus regenerativer Energie gewonnen werden, so Buchholz. Sie alle brauchen Tanklager mit der Fähigkeit Flüssigkeiten mit einer Temperatur von deutlich unter Minus 150 Grad zu lagern.

„Insoweit sehen wir für den Wirtschaftsstandort Schleswig-Holstein am Standort Brunsbüttel ideale Zukunftschancen für eine entsprechende Import-Infrastruktur“, so der Minister.

Während Umweltminister Jan-Philipp Albrecht im September einen Terminal für LNG noch befürwortete, sieht die Landtagsfraktion der Grünen das Projekt deutlich skeptischer.

„Um die Energie- und Klimaziele zu erreichen, müssen wir schnell raus aus der Nutzung fossiler Energien. Die Versäumnisse der letzten 15 Jahre beim Ausbau der kostengünstigen erneuerbaren Energien aus Wind und Sonne müssen endlich aufgeholt werden“, so Bernd Voß, der energiepolitische Sprecher der Landtagsfraktion der Grünen.

Die mögliche Nutzungsdauer von Investitionen in fossile Energieträger wie LNG werde laut Voß zwangsläufig immer kürzer. Eine komplette Absage gibt es aber auch da nicht.

„Der Hafen- und Industriestandort Brunsbüttel bleibt grundsätzlich ein interessanter Standort für den Import und Umschlag von Treibstoffen aus erneuerbaren Energien“, so Voß. Dazu gehören auch Bio-LNG oder grüner Wasserstoff.

In Brunsbüttel gibt es im Juni 2022 ein Jubiläum. Dann ist es genau zehn Jahre her, dass der norwegische Gaslieferant Gasnor und die Hafengesellschaft Brunsbüttel Ports eine Risikoanalyse bei der Klassifikationsgesellschaft DNV in Auftrag gaben.

Terminal in Brunsbüttel nur für 165.000 Kubikmeter LNG

Die für Brunsbüttel in dem Planungsprozess festgelegten Kapazitäten sind mit 165.000 Kubikmeter allerdings nicht gerade sehr groß. Zum Vergleich: Der 2011 eingeweihte Gate-Terminal in Rotterdam kann bis zu 540.000 Kubikmeter LNG lagern. Dort gab es auch keine Klagen und Proteste gegen den Bau.

Anders in Brunsbüttel: Dort formiert sich ein breites Bündnis an Bürgerinitiativen und Umweltverbänden gegen das Projekt. Mit dabei ist als erbitterter Gegner eines deutschen LNG-Terminals auch die Deutsche Umwelthilfe (DUH).

LNG erlebt dennoch global gerade einen Boom bei der Nachfrage. Der Energieträger gilt als Alternative zu Pipeline-Erdgas und soll in der Schifffahrt die sehr mit Luftschadstoffen belasteten Treibstoffe Diesel und Schweröl ersetzen.

Schiffe mit LNG als Treibstoff können in deutschen Häfen aber aus Tanklastern aus den Niederlanden beliefert werden. Weltweit fahren bereits 530 Seeschiffe mit LNG.

Auch die Flotte der LNG-Tanker wächst weiter. Chinas Staatsreederei Cosco will bis 2024 allein 44 große LNG-Tanker in Fahrt bringen.