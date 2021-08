Rendsburg

Das Bundeskartellamt habe die Freigabe für den Verkauf der Nobiskrug-Werft in Rendsburg erteilt. Das teilte der Insolvenzverwalter Hendrik Gittermann am Donnerstag mit. Der Geschäftsbetrieb der international renommierten Superjacht-Werft mit rund 280 Beschäftigten sei damit rechtswirksam an die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) übergeben („Closing“). Der Verkauf erfolgte bereits am 16. Juli 2021, stand jedoch unter anderem noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Freigabe.

Investor für Stahlbau-Abteilung wird noch gesucht

Am Donnerstag haben der Investor Lars Windhorst, dessen Tennor Gruppe die beiden Werften übernommen hat, und Geschäftsführer Philipp Maracke der Nobiskrugbelegschaft und dem Betriebsrat die Ziele und nächsten Schritte in der Kooperation zwischen den beiden Werften vorgestellt.

Für die Abteilung Stahlbau von Nobiskrug mit etwa 30 Beschäftigten, die unter anderem die Schleusentore des Nord-Ostsee-Kanals wartet und repariert, wird weiter ein Investor gesucht. Sie wurde nicht von der FSG mit übernommen. Er sei jedoch zuversichtlich, auch hierfür zeitnah einen Investor zu finden, sagte Gittermann.

Von RND/dpa