Rendsburg

Am Donnerstagmorgen um 8 Uhr hat das Amtsgericht Neumünster ein Insolvenzverfahren über die Rendsburger Werft Nobiskrug eröffnet. Der Betrieb auf der Traditionswerft läuft vorerst weiter.

Insolvenzverwalter macht Nobiskrug-Mitarbeitern Hoffnung

Gut 300 Beschäftigte arbeiten derzeit noch bei der Werft Nobiskrug. Als Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Hendrik Gittermann von der Hamburger Kanzlei Reimer bestellt. Sein Ziel ist es, die Werft zu verkaufen. Derzeit liefen dazu Verhandlungen mit mehreren Interessenten. „Dadurch verzögert sich nun zwar der Verkaufsabschluss noch ein wenig. Im Ergebnis dürfte das aber zu einem signifikant höheren Verkaufspreis führen“, teilt Gittermann mit.

Seinen Angaben zufolge stehen die Kunden weiterhin fest hinter dem Unternehmen: „Alle, mit denen sich gesprochen habe, sind begeistert von der Arbeit, die hier in Rendsburg geleistet wird. Sie haben mir zugesichert, dass sie hier weiterhin Schiffe bauen und warten lassen möchten.“ Der Insolvenzverwalter verspricht der Belegschaft: „Machen Sie sich keine Sorgen und bleiben Sie an Bord. Wir werden ein gutes Ergebnis erzielen.“

Auch Gewerkschaft ist optimistisch

„Ich teile diesen Optimismus“, sagt Martin Bitter, Geschäftsführer der IG Metall Rendsburg. Vor allem die Tatsache, dass es mehrere konkrete Kaufangebote für die Werft als Ganzes gebe, stimme ihn zuversichtlich. „Das ist gut für die Position der Werft.“

Aber: In der laufenden finalen Phase der Verhandlungen mit möglichen Interessenten, gelte es, die Risiken für die Belegschaft im Auge zu behalten, so Bitter. Die Sicherung Arbeitsplätze stehe ganz oben auf der Agenda. Die Frage sei zum Beispiel, was ein möglicher Verkauf für die Fortführung der laufenden Projekte bedeute.

Nobiskrug in wirtschaftliche Schieflage

Bereits im April hatte Nobiskrug einen Insolvenzantrag gestellt. Der Grund: Die Werft mit ihrer Spezialisierung auf den Bau von Luxusjachten ab 60 Meter Länge war trotz Millioneninvestitionen der vergangenen Jahre zuletzt in wirtschaftliche Schieflage geraten. Unter anderem die Corona-Pandemie habe dazu geführt, dass kaum neue Aufträge eingingen.

Bereits im vergangenen Jahr war die Belegschaft um rund 120 Beschäftigte reduziert worden. Für die verbliebenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ändert sich nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens zunächst nichts. „Die Arbeitsverträge bestehen dann ungekündigt fort und die Gehälter werden dann aus der Insolvenzmasse gezahlt“, so Hendrik Gittermann. „Hierfür ist ausreichend Liquidität vorhanden.“

Kieler Werften nicht von Insolvenzantrag betroffen

Die Werft Nobiskrug gehört zur Privinvest-Gruppe, zu der auch die Werften German Naval Yards Kiel und die Lindenau-Werft in Kiel gehören. Diese sind von der Insolvenz des Schwesterunternehmens an der Obereider aber nicht betroffen.

Die auf den Bau von Luxusjachten ab 60 Metern Länge spezialisierte Werft in Rendsburg hat seit ihrer Gründung 1905 weit über 750 Schiffe gebaut. Zu den bekanntesten Neubauten vergangener Jahre gehörte die knapp 143 Meter lange Mega-Segeljacht „A“. Sie wurde von Nobiskrug aber in Kiel gebaut.