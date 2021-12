Kiel

Die Rendsburger Werft Nobiskrug wird in Kiel eine Megajacht vollenden. Die Werft hat den Auftrag von einem Kunden zur Lieferung einer 70 Meter langen Luxusjacht bekommen. Mit der Unterzeichnung eines Vertrags für die Fertigstellung der Jacht mit der Baunummer „795“ erhält die finanziell angeschlagene Werft einen zweiten Impuls zur Rettung.

Den ersten Rettungsanker lieferte das Königshaus von Katar. Die Staatsjacht „Katara“ wird in Rendsburg bei Nobiskrug bis zum Sommer 2022 fertiggestellt. Nach intensiven Verhandlungen gab es nun den zweiten Pfeiler für die Rettung. In Kiel bei der Lindenau Werft wird die „795“ bis Mitte des nächsten Jahres fertiggestellt. Das Schwimmdock in Friedrichsort hat die Rendsburger Werft von der Lindenau Weft auf Zeit gemietet.

Die Jacht war seit 2019 bei der German Naval Yards in Kiel-Gaarden gebaut worden. Im Oktober 2020 war der Rumpf dann von Gaarden über die Kieler Förde nach Friedrichsort zur Lindenau Werft geschleppt worden. Dort wurde der Neubau dann im Frühling genauso von der Insolvenz gestoppt wie Projekte am Standort Rendsburg. Mit der Einigung zur Fertigstellung gibt es nun wieder Bewegung.

„Die Unterzeichnung des Vertrages markiert ein weiteres wichtiges Etappenziel im Rahmen des Neustarts der Nobiskrug Werft“, sagt Geschäftsführer Philipp Maracke, der die Werften Nobiskrug und Flensburger Schiffbauer-Schiffbaugesellschaft (FSG) führt.

Im Schwimmdock in Kiel wird bereits an der Luxusjacht gearbeitet

Die Nobiskrug-Mitarbeiter verfügen über einen umfangreichen Erfahrungsschatz, unter anderem was die Integration hochgradig vernetzter technischer Systeme angeht. Im Dock der Lindenau Werft wird bereits in einer beheizten Gerüsthalle gearbeitet. Im Winter soll dort die hochwertige Ausrüstung erfolgen.

Die Suiten und Kabinen des Schiffes müssen dabei Stück für Stück fertiggestellt werden. Gleichzeitig müssen die Maschinen und technischen Systeme nach und nach in Betrieb genommen werden. Bei der Ausrüstung werden in den kommenden Monaten verschiedene Zulieferer koordiniert, deren Teile in den Ausbau integriert werden. Außerdem gilt es, eine hochwertige Rumpfbeschichtung aufzubringen.

Erprobung beginnt im Frühjahr

Aber auch Decksarbeiten mit teuren Edelhölzern sowie Stahl- und Glasbauarbeiten stehen in der Endphase auf dem Programm. Bis zum Beginn der Erprobung im Frühjahr sollen die Arbeiten in die Endphase gehen. Die Arbeiter pendeln dabei zwischen dem Werftstandort Rendsburg und Kiel.

Vertreter des Eigners ist vor Ort

Philipp Maracke verweist auch auf die besonders gute Zusammenarbeit zwischen Scott Wightman von Motor Yacht Build, dem Vertreter des Eigners. Wightman hatte die Jacht bereits vor der Insolvenz für den nicht genannten Auftraggeber betreut.

Wer hinter dem Jachtprojekt steht, wird vermutlich erst bei Ablieferung im Sommer 2022 bekannt. Aktuell sorgt Scott Wightman dafür, dass die Wünsche des Eigners so umgesetzt werden, wie er es sich für sein Schiff wünscht. „Ein derartiges Projekt, ist in besonderem Maße davon abhängig, dass Werft und Eigentümer an einem Strang ziehen. Nach der Übernahme der Werft haben wir innerhalb kürzester Zeit ein äußerst vertrauensvolles und partnerschaftliches Verhältnis aufgebaut“, fasst Nobiskrug-Geschäftsführer Maracke zusammen.

Der Wert der Luxusjacht wird auf 70 bis 100 Millionen Euro geschätzt. Es ist eines von drei Neubauprojekten bei Nobiskrug. Zwei große Luxusjachten liegen in Rendsburg noch im Trockendock und warten auf neue Verträge.