Nobiskrug- und FSG-Eigner beruhigt Werftarbeiter in Schleswig-Holstein

Die über 600 Mitarbeiter der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) und Nobiskrug waren durch Meldungen aus den Niederlanden aufgeschreckt worden. Am 2. November hatte das Finanzgericht in Amsterdam die Tennor Holding auf Antrag eines Klägers für insolvent erklärt. Die Tennor Holding B.V. mit Niederlassungen in Amsterdam, London, Berlin und Zürich sei aber nicht insolvent, ließ Unternehmensgründer und Eigner Lars Windhorst die versammelten Werftarbeiter am Freitag wissen.

Lars Windhorst stellte sich in Rendsburg und Flensburg den Fragen der Werftarbeiter

Der Gründer der Tennor Gruppe hat die aufkommenden Gerüchte so ernst genommen, dass er sich den Fragen der Belegschaften der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) und der Nobiskrug in Rendsburg auf Mitarbeiterversammlungen stellte. Nach seinen Worten sei die Tennor Gruppe sehr wohl solvent und arbeite erfolgreich. „Wir haben gegen die Entscheidung eines Amsterdamer Gerichts, ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Tennor Holding einzuleiten, Einspruch eingelegt“, teilt Windhorst im Anschluss auf Nachfrage mit.

„Da sich Tennor mit dem Antragsteller bereits außergerichtlich geeinigt hat, sind wir sicher, dass die Entscheidung wieder zurückgenommen wird“, so Windhorst weiter. Das solle in knapp zwei Wochen der Fall sein.

Vor den Werftarbeitern erneuerte Windhorst seine Zusage, langfristig in beide Werftstandorte zu investieren: „Eines ist ganz klar – unsere geplanten Investments bei FSG und Nobiskrug sowie die Versprechen, die wir unseren Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden und Partnern gegeben haben, besitzen weiterhin Gültigkeit und sind nicht betroffen“, so Windhorst.

Investor Lars Windhorst von der Tennor Holding.

Er wolle die FSG und Nobiskrug als profitable Unternehmen für zehn, 20 oder 30 Jahre weiterentwickeln. Das maritime Investment in den Bau von Handels- und Marineschiffen sowie in den Bau von Superjachten gehöre jetzt fest zum unternehmerischen Kern der Tennor Gruppe, so der Investor.

Die Mitarbeiter hoffen jetzt weiter auf eine Stabilisierung des Arbeitsaufkommens, damit in den nächsten Monaten die Werften wieder die Produktion weiter hochfahren können. „Die Mitarbeiter fanden es sehr gut, dass sich Lars Windhorst den Fragen gestellt hat. Damit ist für den Moment erstmal Ruhe. So richtig Ruhe wird es aber erst dann geben, wenn das Insolvenzverfahren in den Niederlanden abgewendet ist“, so Michael Schmidt von der Gewerkschaft IG Metall in Flensburg.

In Flensburg nähert sich der Neubau einer RoRo-Fähre dem Stapellauf. Die Nobiskrug Werft hat in Rendsburg gerade einen Vertrag zur Überholung der Staatsjacht des Emirs von Katar erhalten. Die Aufträge für drei weitere Luxusjachten und eine Fähre für Australien sind in der Vorbereitung zur Fertigung.