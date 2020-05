Beispielloser Einbruch der Schiffspassagen

Kiel

„Der April war der Monat mit den wenigsten Schiffspassagen seit Langem. Wir haben einen Rückgang bei den Passagen um 40 Prozent registriert“, sagt Jens-Broder Knudsen. 2200 bis 2800 Schiffe passieren normalerweise pro Monat den Kanal. Nach KN-Informationen waren es im April unter 2000 Schiffe.

Die konkreten April-Zahlen ermittelt die Generaldirektion Wasserstraßen Schifffahrt (GWDS) in den nächsten Tagen. Für die Makler steht aber schon fest: Der April hat einen bislang beispiellosen Einbruch bei den Verkehrszahlen gebracht.

Abgabensenkungen sollte Ausweg aus der Krise sein

Ein Ausweg aus der Krise sollte die Senkung der Abgaben sein, die Reeder für die Passagen ihrer Schiffe zahlen müssen. Bereits Anfang April hatte die Initiative Kiel Canal sich deshalb mit einem Schreiben ans Verkehrsministerium gewandt. Dem Hilferuf aus Schleswig-Holstein erteilte das Ministerium aber eine deutliche Absage.

„Den Reedereien wird die Möglichkeit eingeräumt, die Stundung der fälligen Lotsenabgaben in einem vereinfachten Verfahren bei der GDWS zu beantragen. Gleiches gilt für die Befahrungsabgaben. Vor diesem Hintergrund ist eine Senkung der Lots- und Befahrungsabgaben nicht vorgesehen“, so ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums.

Initiative Kiel Canal: Berlin spielt mit der Kanal-Zukunft

„In Berlin wird mit der Zukunft des Kanals gespielt. Diese Antwort ist ein Schlag ins Gesicht der Schifffahrt“, antwortet Jens-Broder Knudsen von der Initiative. Die Stundung von Gebühren sei am Kanal auch kaum möglich, da die Durchfahrten in der Regel kurzfristig und spontan erfolgen. Deshalb können Reeder auch nicht Tage vorher eine Stundung beantragen. „So eine Antwort zeugt nicht gerade von Kenntnis über die Abläufe am Kanal“, kritisiert Knudsen.

Auch Jann Petersen von der Maklerei UCA ist fassungslos. „So ein Vorschlag aus Berlin hilft uns hier in der Krise überhaupt nicht. Die Abrechnung der Gebühren für viele Schiffe erfolgt über Makler, die zunächst in Vorkasse gehen. Da ist eine Stundung kein Weg, da hilft nur eine Absenkung der Gebühren, die für die Kalkulation der Schiffspassage die Grundlage sind“, so Petersen. Die Folgen bekommen Menschen am Kanal zu spüren. „Wir haben für Mai Kurzarbeit beantragt“, sagt Klaus Peter Molter, der Vorsitzende des Vereins der Kanalsteurer.

Sollte die Skagen-Route dauerhaft trotz des Mehrverbrauchs von Treibstoff für Reeder attraktiver als der Kanal sein, wird das auch die Umschlagszahlen in Hamburg und Bremerhaven treffen. „Für diese Häfen ist der Nord-Ostsee-Kanal die kürzeste Anbindung an den Ostseeraum“, sagt Knudsen.

