Erstmals seit 25 Jahren erhält die städtische Schlepp- und Fährgesellschaft (SFK) in Kiel wieder Konkurrenz. Eine Firma aus Brunsbüttel hat sich angesiedelt und will einige der lukrativen Aufträge auf dem Nord-Ostsee-Kanal an Land ziehen. Dabei seien die der SFK zufolge eigentlich rückläufig.