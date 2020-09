Brunsbüttel

Eigentlich sollten in diesem Herbst nach sechs Jahren Bauzeit die ersten Schiffe durch die fünfte Schleusenkammer des Nord-Ostsee-Kanals in Brunsbüttel fahren. Doch davon ist schon lange keine Rede mehr. Die Fertigstellung ist kaum absehbar. Und die Kosten laufen inzwischen völlig aus dem Ruder.

Die jüngste Entwicklung ist im Haushaltsentwurf des Bundesverkehrsministers für 2021 ablesbar. Der Neubau der fünften Schleusenkammer in Brunsbüttel wird demnach noch einmal 370 Millionen Euro teurer als zuletzt 2018 geplant. Damit klettert das Gesamtvolumen auf 1,2 Milliarden Euro. Es wird damit die teuerste Schleusenkammer Europas.

„Leider wird sich die Fertigstellung der Schleuse auch auf Ende 2026 verzögern. Das ist natürlich nichts, was sich die maritime Wirtschaft so wünscht, es ist aber leider nicht zu ändern“, hatte Norbert Brackmann, der Maritime Koordinator der Bundesregierung, bereits beim parlamentarischen Abend der IHK in Kiel gesagt.

Komplexe Rechtsstreitigkeiten

Nach Angaben der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GWDS) hat sich der Bau der fünften Schleusenkammer in Brunsbüttel wegen komplexer Rechtsstreitigkeiten mit dem niederländischen Generalunternehmer verteuert. Besonders die vom Auftraggeber gemachten Vorgaben bei der Wahl der Bauverfahren der Schleusenmauern, der deutschen Vorgaben beim Umwelt- und Emissionsschutz sowie der umfangreichen Kampfmittelräumung haben die Kosten explodieren lassen.

Als 2014 der Auftrag an das deutsch-niederländische Konsortium der Firmen BAM und Wayss & Freytag Spezialtiefbau zu einem Vertragspreis von 540 Millionen Euro vergeben wurde, galt der Kurs eigentlich durch die vom Bundesverkehrsministerium ausgehandelten Verträge als Vorbild. Stand jetzt hat das zu Kostensteigerungen um 45 Prozent in nur einem Jahr geführt. 2019 war man noch von einer Gesamtsumme von 830 Millionen Euro ausgegangen.

Die vom Bund ausgehandelten Verträge erwiesen sich schnell als anfechtbar. „Die erheblichen Streitigkeiten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer über den Bauvertrag hatten das Potenzial, ohne ein Eingreifen zu einem Baustillstand oder einem Scheitern des Projekts zu führen“, teilte die GWDS mit.

Es geht auch schneller

Da die Baufirmen angesichts der vom Bund ausgehandelten Verträge die Baustelle auch hätten stilllegen können, wurde ein spezielles Streitschlichtungsverfahren eingeleitet. Fast ein Jahr dauerten allein diese Verhandlungen. „Dabei wurde aber immer weitergearbeitet“, hatte GWDS-Präsident Hans-Heinrich Witte mehrfach betont.

Das Ergebnis des Schlichtungsverfahrens wurde im Sommer ausgehandelt. Der Haken für die Steuerzahler: Das Projekt wird um weitere 370 Millionen Euro teurer. „Ich hoffe, dass damit jetzt endlich der Endpunkt bei der Kostensteigerung erreicht ist“, sagt der Kieler Bundestagsabgeordnete und Verkehrsexperte Mathias Stein ( SPD). Er unterstrich seine Forderung nach einer besseren Aufstellung der Schifffahrtsverwaltung bei Bauprojekten. „Es stellt sich hier schon die Frage nach dem Management und ob die GWDS so richtig aufgestellt ist“, erklärt Stein.

Die neue Schleusenkammer in Brunsbüttel soll eine nutzbare Länge von 330 Metern und eine Breite von 42 Metern haben. Mit einer Bauzeit von zwölf Jahren stellt sie jedoch einen traurigen Rekord auf.

Der niederländische Baukonzern BAM ist beim Schleusenbau in Europa ein großer Name. In Ijmuiden baut BAM seit 2016 eine 500 Meter lange und 70 Meter breite Schleusenkammer in ähnlicher Lage wie in Brunsbüttel. Diese große Schleuse wird aber bereits 2022 fertig sei und kostet vermutlich nur 600 Millionen Euro. Eine weitere große Schleusenkammer wird von BAM von 2017 bis 2022 im niederländischen Terneuzen gebaut. Diese 427 Meter lange und 55 Meter breite Schleuse am Gent-Kanal wird mit rund 753 Millionen Euro taxiert.