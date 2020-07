Kiel

Zwei Schiffe hatten in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag die Fahrt sogar etwas gedrosselt, um erst nach Mitternacht in Kiel einschleusen zu können. Seit 0 Uhr am Donnerstag ist die Abgabe für alle Schiffe und Sportboote auf dem Nord-Ostsee-Kanal ausgesetzt. „Die erste Resonanz war wirklich positiv. Wir haben sofort Kunden gehabt, die spontan den Kanal genutzt haben. Es ist aber noch nicht die große Masse“, sagt Jens-Broder Knudsen von der Initiative Kiel Canal, die seit April für ein Aussetzen der Abgabe gekämpft hatte.

Große Frachter passieren den Nord-Ostsee-Kanal

Zu den ersten Kunden, die bewusst den Kanal nutzten, gehörte am Freitag der philippinische Massengutfrachter „Aston Trader“, der von Amsterdam nach Ventspils in Lettland durch den Kanal fuhr. Die Firma Sartori & Berger hatte dem Reeder des 180 Meter langen Frachters ein Angebot ohne Befahrungsabgaben gemacht. Trotz des niedrigen Ölpreises wählte die Reederei den Kanal.

Am Sonntag der nächste Massengutfrachter: Auf der Reise von Casablanca nach St. Petersburg passierte die „ Hua Pu Hai“ den Kanal. Gestern kehrte auch die Reederei BP mit einem Tanker erstmals wieder in den Kanal zurück. „Die Nachfrage im Markt ist auf jeden Fall da und bringt auch Schiffe zum Kanal zurück“, so Knudsen.

Abgabe bis zum 31. Dezember ausgesetzt

Die Aussetzung gilt gemäß der Entscheidung des Haushaltsausschusses des Bundestags bis zum 31. Dezember. „Mit Blick auf die herausragende Bedeutung des NOK für die deutschen Häfen sowie für die Short-Sea-Verkehre bleibt der dauerhafte Verzicht auf die Befahrungsabgaben auch am NOK weiterhin unser Ziel“, so Alexander Geisler vom Zentralverband der deutschen Schiffsmakler aus Hamburg.

Die Verlagerung der Güter aufs Wasser müsse verstärkt angestrebt werden. „Wenn der Bund es mit seiner Initiative ’From the Road to the Sea’ wirklich ernst nimmt, sollte er wie schon bei den Binnenwasserstraßen auch für den NOK dauerhaft auf die Befahrensabgaben verzichten“, so Geisler. Jede Fahrt durch den Kanal helfe nicht nur, Zeit zu sparen, sondern sei auch „ökologisch sinnvoll“.

