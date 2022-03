Kiel

Die Auslastung des Nord-Ostsee-Kanals profitiert von den steigenden Ölpreisen. Die Zahl der Schiffe und auch der durch den Kanal beförderten Güter stieg nach dem Krisenjahr 2020 im vergangenen Jahr wieder deutlich an.

„Wir haben 2021 ein gutes Jahr für den Nord-Ostsee-Kanal gehabt“, sagt Professor Hans-Heinrich Witte, der Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt. Die wichtigsten Zahlen in der Bilanz der Bundesbehörde zeigen Tendenz nach oben.

Nord-Ostsee-Kanal 2021: Maß von 30.000 Schiffen fast wieder erreicht

Zwar ist die Zahl von 27293 Schiffen (Zuwachs 8,1 Prozent) im Vergleich zu früheren Jahren noch nicht der große Rekord. Die Marke von 30.000 Schiffen ist eigentlich das Maß. Doch bei der Ladung und der Schiffsgröße kommt der Kanal an die früheren Jahre vor Corona heran.

Mit 85,2 Millionen Tonnen Ladung ist der Nord-Ostsee-Kanal wieder da, wo er viele Jahre war. Und auch die Schiffsgrößen wachsen weiter. „Das Mittelschiff ist mit 4852 BRZ deutlich größer geworden. Vor der Corona-Pandemie lag 2019 die Größe des Mittelschiffs bei 4432 BRZ“, sagt Detlef Wittmüß, Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Nord-Ostsee-Kanal.

Die immer größer werdenden Schiffe sind ein Trend, der auch in den Häfen zu beobachten sei. Vermutlich wird in diesem Jahr im Kanal deshalb die Marke von 5000 BRZ gerissen. Damit ist die Durchschnittsgröße der Schiffe auf ein Rekordniveau geklettert.

Russland ist eine der wichtigsten Nationen im Kanal

Bei den internationalen Schiffsrouten, die den Kanal nutzen, dominieren Verkehre zwischen den Niederlanden und Schweden, Schweden und Großbritannien sowie den Niederlanden und Russland.

Bei den Container-Verkehren sind weiter die deutschen Häfen Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven die wichtigsten Ziele.

Ein wichtiger Faktor für den Verkehrsanstieg lag und liegt im Ölpreis. „Ab 500 Dollar pro Tonne ist der Kanal als Seeweg besonders wirtschaftlich“, so Wittmüß. Inzwischen sind die Bunkerpreise für den besonders schwefelarmen Schiffstreibstoff Marinediesel bei 1200 Dollar. Schweröl kostet in Rotterdam inzwischen 700 Dollar.

Um in der Corona-Pandemie 2020 den rasanten Abwärtstrend zu stoppen, waren die Befahrungsabgaben für Schiffe im Kanal im August 2020 ausgesetzt worden. Die Aussetzung endete am 31. Dezember.

Auch Rückkehr der Kanalgebühr schreckt Schiffe nicht

Trotz der wieder erhobenen Gebühr für die Durchfahrt gibt es keine Trendumkehr. Der hohe Ölpreis bringt weiter Schiffe in den Kanal. Eine Trendumkehr ist da noch nicht in Sicht.

Gefahr droht dem Kanal bei den Investitionen im nächsten Jahr. „Für das laufende Jahr sind alle Investitionen in die Wasserstraßen gesichert. Für den kommenden Haushalt sind bislang 1,6 Milliarden Euro eingestellt. Das sind 400 Millionen weniger, als benötigt werden“, so Witte.

Bei den anstehenden Haushaltsberatungen kommt es jetzt auf Nachbesserungen an. Kommen die nicht, könnten auch am Nord-Ostsee-Kanal Bauvorhaben aufgeschoben werden. Probleme könnte es dann beim Ersatz der kleinen Schleusen in Kiel und Investitionen in den Ausbau der Oststrecke geben. Aber auch beim täglichen Betrieb wäre es spürbar.

Die immer wieder erhobenen Forderungen nach mehr Personal sind auch bei der Kanalverwaltung angekommen. Es geht aber nicht nur um die Schaffung neuer Stellen. „Wir melden den Bedarf an. Mehr Personal zu bekommen ist aber schwierig. Wir müssen diese Stellen auch besetzen“, sagt Witte mit Blick auf den Mangel an Fachkräften.

Das Thema Schleusentore liegt den Beteiligten ebenfalls auf der Seele. Zur Zeit sind alle vier Reservetore der Schleusen ausgefallen. „Wir hoffen, ein Tor in Kiel noch in diesem Frühjahr wieder einsatzbereit zu haben“, so Wittmüß.

Bei den zwei im Trockendock von German Naval Yards in Kiel liegenden Schleusentoren für Brunsbüttel und Kiel verzögern sich die Arbeiten. Die Insolvenz der Nobiskrug-Werft hat die Reparaturarbeiten deutlich zurückgeworfen.

Wenn es gut läuft, liegen in Kiel zum Jahresende wieder zwei Schleusentore in Reserve. In Brunsbüttel wäre dann ein Schleusentor bereit. Damit wäre im Fall einer Havarie zumindest wieder Ersatz vorrätig.

Die Arbeiten an den Schleusentoren erfolgen zum Teil direkt an der Schleuse in Kiel. Dort arbeitet aktuell eine Firma aus Brunsbüttel an jenem Tor, das im vergangenen Jahr durch den Frachter „Else“ verbeult wurde.