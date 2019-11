Gründer kommen im Silicon Valley an

Kiel/San Francisco

300.000 Euro kostet es das Land, den Gründerteams den Aufenthalt in den USA zu ermöglichen. „Ich schaue streng drauf, ob das etwas bringt“, sagt Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP), der aktuell mit einer Delegation in San Francisco ist und die Gründer traf. Das Land kooperiert seit diesem Frühjahr mit "Plug & Play".

OQmented hofft auf Millioneninvestition

„Es gibt keinen besseren Ort auf der Welt, um unsere Technik zu zeigen, als hier“, sagt Benedikt Kläs von OQmented, einer Ausgründung des Fraunhofer-Instituts. Das Team aus Kiel und Itzehoe hat Mikrolaserscanner für Augmented-Reality-Brillen und 3D-Kameras entwickelt.

Seit Ende September habe er 50 vielversprechende Kontakte geknüpft. „Unser Produkt wird jetzt in Firmenzentralen in Asien diskutiert.“ OQmented befinde sich im Gespräch mit Investoren um einen zweistelligen Millionenbetrag. Damit könnte ihre Technologie in Serie produziert werden.

Buchholz : "Amerikaner denken in anderen Dimensionen"

„Hier ist wahnsinnig viel Geld unterwegs. Die Amerikaner denken in ganz anderen Dimensionen als wir“, sagt Buchholz. Zudem sei der Transfer von der Wissenschaft in die Wirtschaft viel stärker ausgeprägt. „Es wird sofort darüber nachgedacht, wie sich etwas kommerzialisieren lässt.“

Auch für die Lübecker Firma Bareways, die an Softwarelösungen für Assistenzsysteme und autonomes Fahren im ländlichen Raum arbeitet, läuft es gut. „80 Prozent der global kartographierten Straßen sind unbefestigt. In Deutschland können sich das viele nicht vorstellen, da ist das ein Nischenmarkt. Hier kommen viele aus Staaten mit schlecht ausgebauten Straßen und haben ein ganz anderes Verständnis für unser Produkt“, so Konrad Koppe. „Wir konnten Kontakte für ein Pilotprojekt aufbauen und reden mit Automobilzulieferern.“

Kieler Start-up gewinnt drei US-Einzelhändler als Kunden

Die Kieler Henrik Langer und Niko Schönig sind gerade in Los Angeles, wo sie einen potenziellen Kunden treffen. Mit der Firma Instruments of Things ermöglichen sie Künstlern, elektronische Instrumente durch Bewegung zu steuern. „Wir haben unseren Fokus auf den Vertrieb gesetzt“, so Langer.

Schon drei feste Zusagen von Händlern konnten sie verbuchen. „In Deutschland geht es vor allem um harte Zahlen und Fakten, hier geht es viel mehr um die Vision“, sagt Schönig. Als Gründer aus Schleswig-Holstein müsse man im Silicon Valley keine Minderwertigkeitskomplexe haben.

Minister will Sichtbarkeit für Schleswig-Holstein erreichen

„Wir haben viele Venture-Capital-Geber kennengelernt und stoßen auf großes Interesse“, sagt Julian Teege von Orthodrone. Die Kieler erfassen dreidimensionale Geodaten mit Drohnen. „Die sind hier ein heißes Thema“. Auch, weil der Umgang mit den fliegenden Kameras in den USA freier sei als in Deutschland. „Die Amerikaner führen Debatten über ethische Fragen nicht vorneweg, sondern machen einfach“, sagt Buchholz. Deswegen seien sie in vielen technischen Entwicklungen weiter.

Es sei wichtig vor Ort zu sein und zu zeigen, was das Land zu bieten habe. „ Schleswig-Holstein kommt manchmal zu Bescheiden daher. Man muss aber eine große Welle machen, damit man hier ankommt“, so der Minister. Bis heute ist er mit Unternehmern und Hochschulvertretern in der Bay Area. Ziel der fünftägigen Reise sei es auch, die Verbindungen unserer mittelständischen Wirtschaft zur USA zu stärken.