Hälfte in der Industrie droht Kurzarbeit

Die Lage der Industrie zeigt eine repräsentative Umfrage von Nordmetall unter 169 Unternehmen, die KN-online vorliegt. Der Umsatzrückgang, von dem die Firmen ausgehen, liegt im Schnitt bei 24 Prozent. „Die Pandemie haben wir erfolgreich zurückgedrängt, die Krise in der Industrie hat jedoch erst begonnen“, sagt Nordmetall-Vizepräsident Robert Focke. „Sie wird länger anhalten und die Märkte grundsätzlich verändern.“

35 Prozent der befragten Unternehmen haben Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Zwar mussten nur drei Prozent bereits betriebsbedingte Kündigungen aussprechen, aber 28 Prozent befürchten dies in den kommenden fünf Monaten.

Die Nachfrage fehlt vielen Firmen

Im April ist die Kapazität der Metall- und Elektroindustrie bis auf 71,5 Prozent eingebrochen. Sie hat sich zum Mai nur leicht, auf 72,7 Prozent erholt. Damit nagt die Corona-Krise weiter erheblich an der Industrie, wie die Blitzumfrage des Verbandes Nordmetall zeigt. 169 Betriebe mit fast 80 000 Beschäftigten wurden dafür befragt, 65 von ihnen kommen aus Schleswig-Holstein, sie haben rund 19 000 Mitarbeiter.

Bei der Einschränkung der Produktion geben 60 Prozent der Firmen an, dies geschehe, weil die Nachfrage fehlte. Aber auch die Vorsichtsmaßnahmen zum Gesundheitsschutz machen 41 Prozent so zu schaffen, dass sie die Produktion behindern. 34 Prozent der Betriebe leiden unter fehlenden Teilen und Problemen in der Lieferkette. Und für mehr als ein Viertel der Firmen stellen kranke Mitarbeiter und die Anforderungen der Kinderbetreuung Schwierigkeiten dar.

Wenig Fahrzeugindustrie im Norden

Dabei kommt die Industrie in Schleswig-Holstein noch etwas besser weg als in den anderen norddeutschen Bundesländern. Während hierzulande erst drei Prozent der Firmen Mitarbeitern kündigen musste, sind es in Niedersachsen zwölf Prozent. 28 Prozent glauben in Schleswig-Holstein, dass dies in den kommenden fünf Monaten auf sie zukommt; in Niedersachsen liegt dieser Wert bei 50 Prozent. Schleswig-Holstein hat – anders als Bremen oder Niedersachsen – keinen Schwerpunkt in der stark getroffenen Luftfahrt- und Fahrzeugbau-Industrie, dafür in der Medizintechnik. Das mildere die Dramatik der Krise im äußersten Norden zumindest.

„Der Zusammenbruch vieler Märkte und der Logistikketten sowie die Arbeitseinschränkungen wirken sich sehr negativ aus“, sagt Nordmetall-Vizepräsident Robert Focke weiter. Das Schlimmste: „Die Aussichten haben sich seit dem Beginn der Pandemie weiter verschlechtert.“

Schiffbau besonders stark betroffen

Dementsprechend düster sind die Aussichten für die Mitarbeiter: Von den insgesamt 80 000 Beschäftigten geraten 43 000 in Kurzarbeit, das sind 54 Prozent, wie die Umfrage zeigt. Ein schwacher Trost: Auch hier schrammt Schleswig-Holstein noch eher an der Katastrophe vorbei. 19 001 Beschäftigte gibt es in der Industrie im Norden, für 4649 steht Kurzarbeit an oder ist geplant. Die durchschnittliche Reduzierung der Arbeitszeit schwankt übrigens zwischen 60 Prozent im Straßenfahrzeugbau und nur 30 Prozent in der Elektrotechnik.

Dabei ist unter den Branchen der Schiffbau von den Einbrüchen der Corona-Krise besonders stark betroffen. „Aber auch im Maschinen- und Fahrzeugbau sowie der Zulieferindustrie hinterlässt sie deutliche Spuren“, so Focke, der auch Geschäftsführer der Nordischen Maschinenbau Rud. Baader in Lübeck ist.

Nur vier Prozent nehmen bislang Kredite

Schließlich zeigt die Umfrage, welche Instrumente die einzelnen Firmen einsetzen, um die Krise zu meistern. Dazu gehören die Flexibilisierung von Arbeitszeitregelungen (71 Prozent), Tarifinstrumente (26 Prozent), die Stundung von Sozialversicherungsabgaben und Steuerzahlungen (25 Prozent). Kredite nehmen bislang nur vier Prozent in Anspruch, Bürgschaften nur ein Prozent.

Die Forderungen des Vizepräsidenten sind deutlich: „Die Wirtschaft braucht kurzfristig schnell wirkende Konjunkturprogramme, die Industrie langfristig deutliche Steuer- und Abgabenerleichterungen.“ Für „teure Wahlgeschenke“, wie etwa die Grundrente oder neue Regulierungen wie ein Recht auf Homeoffice, sei jetzt „überhaupt nicht die Zeit“.