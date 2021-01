Kiel

Herr Ukena, was halten Sie von den Beschlüssen von Bund und Ländern aus Sicht der Wirtschaft?

Folkmar Ukena: In den Betrieben der Metall- und Elektroindustrie in Norddeutschland gibt es so gut wie keine nachgewiesenen Ansteckungen. Und im ganzen Norden sinken auch die Inzidenzwerte. Trotzdem alle Mitarbeiter zwangsweise ins Homeoffice zu schicken, bei denen das theoretisch möglich wäre, ist eine völlig unverhältnismäßige Maßnahme. Auch eine Pflicht, FFP2-Masken in den Betrieben zu tragen, ist überzogen. Durch eine Maskenpflicht würde die Arbeitsorganisation noch schwieriger, der Personalbedarf würde steigen und die Gefahr von Schmierinfektionen würde nach Aussage von Betriebsärzten ebenfalls zunehmen. Das ist weder sachgerecht noch angemessen.

Befürworten Sie als Nordmetall-Präsident den Appell des Bundespräsidenten?

Selbstverständlich unterstütze ich als Präsident des Arbeitgeberverbandes der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie diesen Appell. Gleichwohl wird es Zeit, deutlicher als bisher auf das hinzuweisen, was die Sozialpartner in den zurückliegenden Monaten zur Pandemiebekämpfung schon alles geleistet haben, um die Wertschöpfungskette abzusichern und zu stabilisieren.

Welche Maßnahmen sind das?

Das fängt an bei funktionierenden Hygiene- und Abstandsregeln in Verwaltung und Fertigung und reicht über ausgefeilte Schicht- und Vertretungspläne bis hin zu flexiblen Arbeitszeiten zur Kinderbetreuung. Ganz abgesehen von massenhafter Kurzarbeit statt Stellenabbau und nicht zuletzt dem mobilen Arbeiten. Nicht ohne Grund sind die Arbeitsplätze in der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie ein vergleichsweiser sicherer Ort; Infektionsausbrüche sind hier seit Beginn der Pandemie kaum zu verzeichnen.

Was sehen Sie die Debatte über eine Pflicht zum Homeoffice?

Es wäre so falsch wie kontraproduktiv, Homeoffice zusätzlich zu erzwingen oder unserer Industrie einen totalen Lockdown zu verordnen. Ebenso überzogen wäre es, das mobile Arbeiten jenseits einer Pandemie gesetzlich verankern zu wollen. Völlig ohne politischen Zwang regeln Arbeitgeber und Arbeitnehmer ihre Angelegenheiten seit Jahrzehnten erfolgreich gemeinsam – und sind ihrer Zeit dabei oft voraus.

Wie läuft das in Ihrer Branche?

In der Metall- und Elektroindustrie regelt seit 2018 ein eigener Tarifvertrag Leitplanken für Betriebsvereinbarungen zur mobilen Arbeit. Für Mitarbeiter, deren physische Präsenz in der Werkshalle oder im Büro nicht zwingend nötig ist und zu deren Aufgabenprofil mobiles Arbeiten passt, legen die Betriebe die entsprechenden Details fest – ganz ohne Erörterungszwang oder Aufzeichnungspflichten.

Also wehren Sie sich gegen neue Auflagen?

Wenn die Politik mobiles Arbeiten ernsthaft fördern will, sollte sie Beschäftigten und Unternehmen durch ein zeitgemäßes, flexibleres Arbeitszeitgesetz mehr Freiräume eröffnen, statt mit dem Finger auf die Unternehmen zu zeigen. Das gilt erst Recht in Zeiten der Corona-Krise.

Was raten Sie denn der Politik?

Die Politik sollte Probleme dort lösen, wo sie Verantwortung trägt: für Schulen, die weder Präsenzunterricht noch Distanzlernen ermöglichen; für unterbesetzte Gesundheitsämter, die mangels moderner Technik mit der Corona-Nachverfolgung überfordert sind; für mangelhaften flächendeckenden Breitbandausbau in vielen norddeutschen Regionen. Und für eine Gesundheitspolitik, der es noch immer nicht gelingt, alle Menschen in Krankenhäusern und Pflegeheimen effizient zu schützen. Der Norden und ganz Deutschland brauchen auch beim Thema Homeoffice keinen Aktionismus und keine undifferenzierte Holzhammer-Politik, sondern einen verantwortungsvollen Umgang mit komplexen Problemen.

In den Tarifverhandlungen liegen Nordmetall und die Gewerkschaft noch so weit auseinander, dass die nächste Verhandlungsrunde vertagt haben. Haben Sie diesen etwas holprigen Auftakt erwartet? Gibt es wirklich so wenig Spielraum?

Holprig würde ist den Auftakt nicht nennen. Die Vertagung ist in der Komplexität der zu lösenden Themen begründet: Wir wollen Zukunftssicherung für die Unternehmen und Arbeitsplätze erreichen, die Transformation erleichtern und dürfen gleichzeitig die höchsten Arbeitskosten der Welt, die jetzt schon ein Wettbewerbsnachteil sind, nicht noch weiter steigen lassen. Das ist anspruchsvoll, weshalb wir jetzt unterschiedliche Themenkreise auf Arbeitsebene in kleinerer Runde besprechen und dann am 3. Februar in Bremen weiter verhandeln.