Rendsburg

In Rendsburg wurde am Donnerstag mit der Norla die größte Landwirtschaftsmesse in Schleswig-Holstein eröffnet. In Anwesenheit von Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) strömten zahlreiche Gäste auf das 17 Hektar große Gelände südlich des Nord-Ostsee-Kanals. Im Fokus der Messe, die wieder zusammen mit der Landestierschau stattfindet, steht in diesem Jahr das Tierwohl. 2020 war sie Corona-bedingt ausgefallen.

Norla in Rendsburg: Landwirtschaftsmesse kleiner, aber mit vielen neuen Ausstellern

„Was sonst normal ist, ist in diesen Tagen schon besonders“, sagte Stephan Gersteuer, einer der Messe-Geschäftsführer zur Eröffnung der Norla. So freue er sich, nach einem Jahr Pause endlich wieder Aussteller und Gäste auf dem Gelände zu sehen. Die Messe falle mit 390 Ausstellern zwar kleiner als in den Vorjahren aus, „dafür sind aber auch 30 neue Teilnehmer dabei“, so Gersteuer.

Für Kirsten Eickoff-Weber (SPD), Vizepräsidentin des Landtags, ist Landwirtschaft im wahrsten Sinne des Wortes „lebenswichtig“. Von großer Bedeutung sei es, dass die Bauern nach mehreren heißen Sommern und der Flutkatastrophe in Teilen Deutschlands mit der Neuausrichtung im Angesicht des Klimawandels nicht allein gelassen werden.

Herausforderung Klimawandel: Landwirtschaft soll zukunftssicher werden

Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht lobte dabei die Gesprächsbereitschaft der Landwirtschaft. „Sie haben sich auf einen breiten Dialog mit Landesregierung und Umweltverbänden eingelassen“, so der Minister. Aus anfangs konträren Vorstellungen sei ein gemeinsamer Weg erarbeitet worden, der nun Grundstein für eine zukunftssichere Landwirtschaft in Schleswig-Holstein sein könne. Die Norla sei dabei das Schaufenster, das sichtbar zu machen.

Zur Galerie Am Donnerstag ist die Landwirtschaftsmesse Norla nach einem Jahr Pause wieder eröffnet worden. Neben Umweltminister Jan Philipp Albrecht kamen zahlreiche Gäste nach Rendsburg, um sich über Zuchttiere, Landtechnik und Güter für Haus und Garten zu informieren. Schwerpunkt ist das Thema Tierwohl.

Für Janet Sönnichsen (parteilos) war es der erste Norla-Besuch seit ihrem Antritt als Bürgermeisterin in Rendsburg. „Dabei bin ich schon als Kind hierher gekommen“, sagte sie. Für Sönnichsen, die im Umland groß geworden ist, eine Selbstverständlichkeit. „Anders als bei so manchem Stadtkind“.

Tierwohl kommt zentrale Bedeutung zu

„Die Ansprüche der Tiere stehen im Mittelpunkt“, versprach Christina-Johanna Paulsen-Schlüter, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Schleswig-Holsteinischer Tierzüchter. Um gut arbeiten zu können, benötigten jedoch gerade Züchter eine stärkere Förderung von Seiten der Landespolitik. „In unserem Land werden allein 42 Schaf- und 30 Rinderrassen gezüchtet“, so die Vorsitzende. Diese sind national und auch international begehrt, betonte sie den Stellenwert der Tierzucht.

Die Messe läuft bis 5. September Die Landwirtschaftsmesse Norla ist noch bis Sonntag, 5. September, geöffnet. 390 Aussteller aus den Bereichen Agrartechnik bis Tierzucht, Haus und Haushalt stellen in Rendsburg aus. Dabei richtet sich die Fachmesse auch an interessiertes Publikum. Das 17 Hektar große Gelände ist täglich in der Zeit von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Die Tageskarte kostet 10 Euro, ermäßigte Tickets zwischen 5 und 8 Euro. Ein Parkplatz schlägt mit 3 Euro zu Buche. Wichtig: Tickets gibt es nur online (www.norla-messe.de), der Zugang wird vor Ort anhand eines Ausweisdokuments geprüft. Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Das Rote Kreuz bietet am Eingang Süd Tests an, auf dem Gelände können sich Besucher vom Gesundheitsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde impfen lassen. In Innenräumen und an Engstellen wie im Eingangsbereich gilt Maskenpflicht.

Unterdessen strömten auf das Gelände bereits zahlreiche Besucher. „Mich interessiert, was es an neuer Technik gibt“, sagte Landmaschinenmechaniker Dirk Hohnsbeen, währen er mit Verkaufsberater Thies Gloe an einem Mähwerk fachsimpelte.

Digitalisierung in der Landwirtschaft immer wichtiger

Einen Stand weiter erklärte Helena Jakob, welche Vorteile Digitalisierung in der Landwirtschaft bringt. „Mit unserer Software kann vom Trecker gesteuert und dokumentiert werden, wer wann und wo wie viel Saatgut aufs Feld gebracht hat“, sagte die Außendienstmitarbeiterin der Firma Farmfacts.

Dabei ist die Landestierschau wichtig für Züchter und ihren Nachwuchs aus der Region. So präsentiert Olaf Eckert aus Süsel seine Welsh-Black-Fleischrinder, Nachwuchszüchterin Anna Grund aus Bebensee tritt mit gerade einmal 13 Jahren mit ihren White Galloways beim Jungzüchter-Wettbewerb an.

Großes Angebot auch für Normalverbraucher

Dabei will die Landwirtschaftsmesse auch für Normalverbraucher interessant sein. In den Hallen und auf dem Freigelände präsentieren sich zahlreiche weitere Aussteller von Polizei über Immobilienmakler bis hin zu Anbietern von Gütern für Haus und Garten.

Das gelingt offenbar, denn unter den Gästen waren auch viele Familien und ganze Schulklassen. Kinder einer dritten Klasse der Schule Neuwerk aus Rendsburg sammelten am Eröffnungstag Luftballons an den Ständen. „Pferde sind meine Lieblingstiere“, sagte etwa die neunjährige Helena lächelnd.