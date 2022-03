Northvolt will 3000 Jobs schaffen - Pläne für Batterie-Fabrik an Westküste vorgestellt: Buchholz spricht von „Gigafactory“ in SH

Der schwedische Batteriehersteller Northvolt will in der Nähe von Heide an der Westküste eine Batteriezellfertigung mit rund 3000 Arbeitsplätzen errichten. Eine entsprechende Absichtserklärung werde gemeinsam mit der Landesregierung sowie der Region Heide unterzeichnet, teilte die Northvolt AB am Dienstag mit.