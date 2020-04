Norwegen will vier U-Boote bestellen

Kiel

In einer Mitteilung bekräftige das Verteidigungsministerium in Oslo am Montag den Willen, das Projekt in diesem Jahr unterschriftsreif mit der Werft Thyssenkrupp Marine Systems in Kiel zu bekommen.

Ein überarbeitetes Angebot wurde im Februar von der Werft in Oslo abgegeben. Die norwegische Rüstungsbehörde NDMA und die deutsche Rüstungsbehörde BAAINBw haben jetzt Verhandlungen zur Vertragsausgestaltung mit TKMS aufgenommen.

Einigung erfolgte 2017

In einem Auswahlverfahren hatte sich im Februar 2017 der deutsche Entwurf Typ 212CD in Norwegen gegen Wettbewerber aus Frankreich durchgesetzt. Nach den seit 2017 erfolgten politischen und militärischen Einigungen sind jetzt die Juristen am Werk.

Es sei ein großer und komplexer Vertrag, bei dem ein erheblicher Betrag an Steuergeldern ausgegeben werden soll, so teilt das norwegische Verteidigungsministerium mit.

Es geht um sechs U-Boote des neuen Typs 212CD, der eine Weiterentwicklung des zuletzt für Deutschland und Italien gebauten Typs 212A darstellt. Der Preis für so ein Boot liegt je nach Ausstattung und Bewaffnung bei zwischen 500 und 700 Millionen Euro.

Daher sei es sehr wichtig, diese Zeit zu nutzen, um einen soliden Vertrag zu erstellen, heißt es in der Mitteilung. Ziel sei es, einen unterzeichnungsfähigen Vertrag noch in diesem Jahr vorliegen zu haben.

"Das ist ein gutes Signal", kommentiert ein Sprecher der Kieler Werft die Nachricht aus Oslo. Die Kieler Werft plant den Baustart der neuen Klasse mit dem Ende der aktuell laufenden Werfterweiterung 2022. Die Bauzeit eines Bootes beträgt rund vier Jahre.

Corona-Krise verzögert die Verhandlungen

Die COVID-19-Pandemie könne jedoch den Verhandlungsprozess beeinflussen. So sind Reisen von Delegationen zu Verhandlungen nach Norwegen seit 13. März nicht möglich.

Es wurden aber Schritte unternommen, um diese Auswirkungen zu verringern. "Es werden auch andere Wege der Kommunikation genutzt", teilt ein Sprecher von TKMS auf Anfrage mit. Liefertermin und Zeitplan der neuen U-Boote werden jetzt bereits vertraglich festgelegt.

Norwegen hat derzeit sechs U-Boote der "Ula"-Klasse in Dienst. Diese Boote wurden in Deutschland als Typ 210 gebaut und 1987 bis 1992 in Dienst gestellt.

Die "Ula"-Klasse soll bis 2030 durch die neuen Boote aus Kiel ersetzt werden. Deshalb wird die Lebensdauer dieser Boote noch einmal verlängert.

