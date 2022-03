Kiel

Nein, heißt es gebetsmühlenartig aus Politik und Energiewirtschaft: Es gibt keinen Engpass in der Gasversorgung. Doch man müsse sich darauf einstellen, dass Russland ziemlich schnell als Lieferant von der Stange geht. Die Unruhe in Schleswig-Holsteins Wirtschaft wächst – gerade in der gashungrigen Chemieindustrie.

Hinter den Kulissen glühen die Drähte: Die Unternehmen suchen händeringend Klarheit. Denn wenn die dritte Stufe des Notfallplans Gas zündet, dann muss die Wirtschaft mit empfindlichen Kürzungen rechnen. Weil Gas nicht nur wichtiger Energieträger ist, sondern auch Basis für die Grundstoffindustrie, können sehr schnell ganze Wertschöpfungsketten reißen.

Erdgas ist in der chemischen Industrie Schleswig-Holsteins mit einem Anteil von mehr als 40 Prozent noch immer der größte Energieträger – entsprechend fatal wäre eine Drosselung oder gar Abschaltung der Gasversorgung. Alleine das von der Chemie dominierte Industriegebiet Brunsbüttel verbraucht rund eine Milliarde Kubikmeter Erdgas im Jahr. Der Löwenanteil davon entfällt auf das Werk des Chemiekonzerns Yara – größter Gasverbraucher in Norddeutschland mit seiner Produktion von Ammoniak und Harnstoff (unter anderem für den Kraftstoffzusatz Ad Blue). Zum Vergleich: Deutschland insgesamt verbraucht jährlich rund 80 Milliarden Kubikmeter Erdgas.

Yara Brunsbüttel: Weniger Gas, weniger Produktion

„Lieferengpässe bei der Gasversorgung führen zu einer Reduzierung der Produktionsleistung“, heißt es kurz und knapp bei der Werksleitung von Yara. Zwar sei es möglich, Gas durch Öl zu ersetzen, doch gehe dies nur mit „einer gewissen Vorlaufzeit“. Und: Öl statt Gas würde die C02-Emissionen der Produktion deutlich erhöhen.

Alexander Warstat will sich nicht beteiligen an irgendwelchen Spekulationen über politische Entwicklungen und Risiken. Aus seinen Sorgen um die Versorgungssicherheit macht der Geschäftsführer des Verbands Chemie-Nord dennoch keinen Hehl: „Eine kontinuierliche Energieversorgung ist für Chemie-Unternehmen unerlässlich – schon geringe Versorgungsunterbrechungen können Produktionsprozesse empfindlich und nachhaltig schädigen.“

In Zahlen: Bei gut zwei Drittel der Chemieunternehmen im Land wäre die Energie- oder Rohstoffversorgung ohne Erdgas nicht mehr gewährleistet. Einschränkungen in der Chemie-Produktion würde eine Kaskade von Störungen in der gesamten Industrie auslösen. Auf Chemie sind nicht nur Pharma-, Lebensmittel-, Automobil-, Gesundheits-, Elektro- oder Energieindustrie angewiesen: In 95 Prozent des verarbeitenden Gewerbes, so Warstat, geht ohne Chemie wenig bis nichts.

Gas ist nicht nur Energie, sondern auch Rohstoff

Gas ist eben nicht nur Energie, sondern auch Ausgangs-Rohstoff für etliche Produkte – und damit kaum ersetzbar. Da Erdgas fast vollständig aus Methan (CH4) besteht, ist es eine Kohlenstoffquelle, aus der etwa Kunststoffe oder Alkohole wie Methanol hergestellt werden. Das wiederum wird benötigt für Farbe, Lacke, Leim und Reinigungsmittel – und inzwischen auch als erneuerbarer Energieträger.

Spürbar ist die Sorge auch bei Reinhold von Eben-Worlée, Geschäftsführer der Worlée Chemie GmbH in Lauenburg. Das Unternehmen produziert jährlich rund 35.000 Tonnen Harze und Bindemittel für eine riesige Kundenpalette – von Autoherstellen bis zur Klebstoffindustrie – und verbraucht dafür rund 15.000 Megawattstunden Gas. „Für den größeren Teil unserer Kunstharzproduktion können wir die Wärmeerzeugung von Gas auf das derzeit noch besser verfügbare Heizöl umstellen“, sagt der Unternehmer. Allerdings befürchtet er Einbrüche bei Vorlieferanten, sollte russisches Gas schlagartig ausfallen.

Worlée Chemie GmbH: „Strom als Ersatz ist noch viel zu teuer“

Gas ersetzen? „Mittelfristig können wir uns vorstellen, unsere Produktion auf eine strombasierte Wärmeerzeugung umzustellen“, sagt Eben-Worlée. Allerdings reichten dafür weder die zur Verfügung stehenden Stromnetze noch „verlässliche Erzeugungskapazitäten für grünen Strom“. Und: „Strom ist immer noch viel zu teuer.“

Der Notfallplan Gas sieht drei Stufen vor. Bei der dritten ist die Lage so ernst, dass der Staat in den Markt eingreift. Dann regelt die Bundesnetzagentur die Gasverteilung, um insbesondere die Gasversorgung der geschützten Kunden – wie private Haushalte, Kliniken oder soziale Einrichtungen – sicherzustellen.

Auch die Stadtwerke Kiel wappnen sich

Auch die Stadtwerke Kiel wappnen sich. Derzeit bereitet die Netzgesellschaft des Unternehmens Anschreiben an größere Gewerbe- und Industriekunden vor. Darin geht es nach Angaben von Unternehmenssprecher Sönke Schuster „um vorbereitende Infos wie relevante Kontaktdaten, wofür das bezogene Erdgas verwendet wird, ob auf einen alternativen Energieträger gewechselt werden kann, wie viel Vorlaufzeit hierfür benötigt wird und ob eine gestaffelte Leistungsreduzierung möglich wäre“.

Gas ist die Basis der Kieler Energieversorgung. Doch die Stadtwerke arbeiten mit Hochdruck daran, von Energieimporten unabhängig zu werden. Spätestens 2040 sollen Strom und Fernwärme vollständig klimaneutral erzeugt werden. Grundlage hierfür bilden unter anderem der Bau von Großwärmepumpen sowie der Umbau der Gasmotoren im Küstenkraftwerk auf den Betrieb mit Wasserstoff. Doch Schuster sagt auch: „Wichtig ist die ausreichende Verfügbarkeit von Wasserstoff zu wirtschaftlich vertretbaren Konditionen, um diesen Schritt auch vollziehen zu können.“