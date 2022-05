Kiel

Wenn es um Kraft und Leistung geht, kommt an der „Abeille Normandie“ kein anderes Notfallschiff an Europas Küsten vorbei. Der ehemalige Ankerziehschlepper wurde in Kiel seit September zu Europas stärkstem Notfallschlepper mit Rettungskapazität umgebaut.

Am Donnerstag nun startete die „Abeille Normandie“ von Kiel aus via Nord-Ostsee-Kanal in ihr neues Einsatzgebiet. Künftig soll der 91 Meter lange und 22 Meter breite Schlepper vor den Küsten von Bretagne und Normandie patrouillieren.

Eine europaweite Ausschreibung führte dazu, dass der französische Kraftprotz überhaupt nach Kiel kam. Das 2010 in Norwegen für die Reederei Siem gebaute Schiff hatte zuvor die französische Reederei Les Abeilles in Le Havre erworben.

Gute Verbindungen nach Frankreich halfen der Kieler Werft German Naval Yards

Zusammen mit der Schwester wurde der Umbauauftrag der „Abeille Normandie“ europaweit ausgeschrieben. Da die Kieler Werft German Naval Yards durch den Besitzer Iskanda Safa gute Verbindungen nach Frankreich hat, stieg die Werft ins Bieterverfahren ein – und bekam den Zuschlag.

„Mit dem erfolgreich abgeschlossenen Umbau des Hochleistungsschleppers wurde das bestehende Portfolio der German Naval Yards gezielt erweitert. Das Projekt hat erneut die Wichtigkeit der intensiven Fähigkeiten und speziellen Kenntnisse unserer Schiffbauer und Ingenieure bewiesen“, sagt Rino Brugge, Vorstand von German Naval Yards.

Ein Schwesterschiff ist bei German Naval Yards noch in Arbeit

Die „Abeille Normandie“ wird jetzt im Auftrag der französischen Küstenwache fahren. Im Kieler Dock nähert sich auch das Schwesterschiff „Abeille Méditerranée“ der Fertigstellung. Noch im Mai soll auch dieser zweite Schlepper ausdocken.

Beide Schiffe verfügen bei einer Maschinenleistung von mehr als 28 000 PS über jeweils eine Zugkraft von 282 Tonnen. Damit sind es die stärksten Notfallschlepper in Europa. Für die Seenotrettung gibt es an Bord Unterbringungsmöglichkeiten für bis zu 300 Schiffbrüchige. Ebenfalls Teil der Ausrüstung sind zwei große Feuerlöschkanonen sowie drei große Schleppwinden mit je bis zu 1800 Metern Stahldraht für Schleppmanöver.

Die Auslastung der Kieler Werft ist aktuell noch durch zwei Rumpfhälften für Korvetten der deutschen Marine gesichert. Darüber hinaus bemüht sich das Unternehmen um weitere Aufträge aus dem Marinebereich.