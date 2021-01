Die November- und die Dezember-Hilfen werden nur langsam ausgezahlt: Erst ein Drittel der beantragten 150 Millionen Euro konnten Gastronomen, Hoteliers und Betreiber von Freizeiteinrichtungen in Empfang nehmen. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) übt Kritik am Bund.

Von Florian Hanauer