Wohnungsmarkt in SH: "Die Antwort lautet bauen, bauen, bauen"

Kiel

Frage: Wie will die Wohnungswirtschaft die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt verbessern?

Alexander Blažek: Die Antwort lautet bauen, bauen, bauen. In Kiel ist die Herausforderung, dass es nicht viele freie Flächen gibt, auf denen man Unternehmen Bauland zur Verfügung stellen kann. Wir kämen schneller ans Ziel, wenn Stadt und private Bauherren versuchen würden, kleinere Projekte zu realisieren, etwa Baulücken zu schließen. Warum sind in einer sehr schönen Lage Parkplätze zu finden, die man durch Wohnbebauung ersetzen könnte? Oder die Kleingärten in unmittelbarer Nähe zur Uni? Da hat man den Zielkonflikt, was wichtiger ist: der Kleingarten oder das Studentenwohnheim?

Bauen schafft natürlich Wohnraum, allerdings erst in ein paar Jahren. Das Problem ist aber akut. Was kann die Wohnungswirtschaft unmittelbar tun?

Auch hier sind kleinteilige Maßnahmen schneller als große Bauvorhaben. Von heute auf morgen kann man aber keine Abhilfe schaffen, muss man ehrlicherweise sagen. Da sind vor rund 20 Jahren Fehler gemacht worden, weil der Wohnungsbau nicht mehr so stark gefördert wurde. Dass zu wenig gebaut wurde, kann man nicht so schnell nachholen, weil der Wohnungsmarkt einfach sehr träge ist.

Instrumente wie die Mietpreisbremse oder auch die Kappungsgrenzen-Verordnung sind 2019 in Schleswig-Holstein weggefallen. Sofort greifende Maßnahmen fehlen damit. Was kann diese ersetzen?

Haus und Grund hat kein Interesse daran, dass Mieter über den Tisch gezogen werden. Um das zu verhindern, sind Instrumente, die sich gegen Mietwucher richten, besser geeignet als die Mietpreisbremse. Die ist völlig wirkungslos geblieben. Das Land hat Initiativen in den Bundesrat eingebracht, etwa um den Mietwucher zu begrenzen. Die Initiative ist aber gescheitert. Insgesamt kann man den Wohnungsmarkt nicht mit einer gesetzlichen Regulatorik aushebeln, es ist nun mal ein Markt. Die Nachfrage ist groß, daher steigen letztlich die Preise.

Der Markt kann aber auch nichts daran ändern, dass es in Ballungsräumen Hotspots gibt. Sind Lenkungsmaßnahmen in diesen Bereichen nicht sinnvoll, wie etwa der Mietendeckel in Berlin?

Damit erreicht man das genaue Gegenteil. In Berlin ist der Wohnungsbau völlig eingebrochen. Der Investor ist ein scheues Reh. Wenn man dem sagt, er darf mit seinem Haus kein Geld verdienen, dann wird das nichts werden.

Lesen Sie auch:So skrupellos tricksen Vermieter die Mietpreisbremse aus

Müsste es mehr Anreize oder eine höhere Quote geben, damit mehr Sozialwohnungen gebaut werden?

Wohnungsunternehmen sagen ganz deutlich: Neubauvorhaben lohnen sich nicht mehr, wenn man die Quote erhöht. Neubau ist durch die ganzen Auflagen, die es gibt, bereits sehr teuer. Sozialer Wohnungsbau muss durch frei finanzierten Wohnungsbau quersubventioniert werden. Dafür sollte die Quote bei ungefähr 33 Prozent liegen. Das halte ich auch für die Durchmischung einer Immobilie für sinnvoll.

Lesen Sie auch:Künftig 50 Prozent Sozialwohnungen in Norderstedt

Haus und Grund vertritt private Immobilienbesitzer. Was können die besser machen als große Wohnungskonzerne?

Verantwortung vor Ort übernehmen. Unsere Mitglieder haben vielleicht ein Mehrfamilienhaus, das ihnen schon seit Generationen gehört. Da wird in den Bestand investiert. Außerdem haben private Vermieter ein großes Interesse, dass der Mieter seine Miete zahlt, aber man sonst keine Auseinandersetzungen mit ihm hat. Es sind die großen Wohnungsunternehmen wie Vonovia, die nicht erreichbar sind, weil sie ihren Sitz etwa in Bochum haben.

Lesen Sie auch:Diese Vonovia-Wohnung in Kiel wurde tatsächlich vermietet

Außerdem investieren private Vermieter anders. Die Wohnungsunternehmen ziehen einen Wohnungsblock leer und stellen das ganze Haus auf den Kopf. Danach kann eine sehr viel höhere Miete genommen werden, weil ein neuer Standard erreicht wurde. So kann ein privater Kleinvermieter nicht vorgehen, weil er nur ein Haus hat. Er macht das Stück für Stück. Deswegen werden da die Mieten auch nicht so sehr erhöht.

Lesen Sie auch:Wohnungssuche in Kiel: Zentral, schön und bezahlbar - geht das?

Wie schätzen Sie den Einfluss von Unternehmen wie Vonovia auf den Kieler Wohnungsmarkt ein?

So ein Konzern könnte sich entscheiden, dass Immobilien in Schleswig-Holstein nicht mehr attraktiv sind und sie verkaufen. Dann sitzen die Eigentümer nachher vielleicht in Hongkong. Es besteht die Gefahr, dass Immobilienbestände sehr leicht handelbar sind und die Eigentümer dann rein renditeorientierte Entscheidungen treffen und wenig am Standort interessiert sind. Vielleicht lohnt es sich für sie auch manchmal nicht, in die Immobilien zu investieren.

Mit der Kiwog gibt es nun auch eine kommunale Wohnungsgesellschaft in Kiel. Wie wird sie den Mietmarkt in der Stadt verändern?

In den nächsten Jahren gar nicht. Im Moment hat die Kiwog noch keine einzige Wohnung, weil das Projekt auf „Marthas Insel“ noch nicht fertig ist. Selbst, wenn sie Wohnungen kauft, heißt es ja nicht, dass wir mehr Wohnungen auf dem Markt haben. Wenn sie etwa von Vonovia einen Block kauft, sind da ja Mieter drin. Das Konzept scheint mir noch nicht ganz ausgereift zu sein. Fehler aus der Vergangenheit sind nur mit ganz viel Geld wiedergutzumachen und ich sehe nicht, wo die Stadt das hernehmen sollte. Mit einer guten Grundstückspolitik käme man weiter.

Weitere Nachrichten aus der Wirtschaft lesen Sie hier.