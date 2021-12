Kiel

Das Logo zeigt, woher der Wind weht auf dieser Stellenbörse: kämpferische Faust und durchgebrochene Spritze. Daneben der Name dieses – nun ja – ungewöhnlichen Jobportals: „Impffrei.work.“ Mit ihrem kostenlosen Projekt, so schreiben die nicht genannten Initiatoren, wolle man der „Ausgrenzung und Diffamierung von Arbeitnehmern“ entgegenwirken, „den freien Willen und die Selbstbestimmung fördern“ sowie dabei helfen, Arbeitgeber wie Arbeitnehmer „vor dem wirtschaftlichen Totalschaden zu bewahren“. Dazu: „Nützliche Infos“ über den „Impfmythos“, Impfschäden, Infektionstheorie und „Massenpsychologie“. Natürlich ein Link zum Telegram-Kanal. Und die Ermunterung zu Spenden – gerne auch in Bitcoin.

Auch SH-Firmen inserieren

Wer hier als nicht geimpfte Person einen Job sucht, kann über eine Maske seine Wünsche nennen: Arbeitsort, möglicher Umkreis, Branche, Tätigkeit. Eine schnelle Suche zeigt: Auch Unternehmen und Freiberufler aus dem Norden suchen auf diesem Weg nach Verstärkung. Mit dabei: ein Kieler Reparaturunternehmen für IT-Geräte und Espresso-Maschinen, mehrere Steuer- und Wirtschaftsberatungen – und mit dem Fensterproduzenten Rekord aus Dägeling (Kreis Steinburg) auch ein namhafter Produktionsbetrieb. Der, so ist zu lesen, suche für die Besetzung einer unbefristeten Vollzeitstelle zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen „Produktionshelfer für Fenster und Türen in Holz und Kunststoff (m/w/d)“. Geboten werden „interessante Aufgaben in einem traditionsreichen, wachstumsstarken Unternehmen mit sozialem Engagement und freundlichem Betriebsklima“.

Rekord Fenster: Stellenanzeige ist Fake

Doch jetzt wird es endgültig schräg. Auf Nachfrage heißt es bei Rekord, man habe auf der Impffrei-Plattform niemals inseriert. Die Information zum Stellenangebot müsse jemand aus einer seriösen Stellenbörse herauskopiert haben. Und: Bei Rekord habe sich bislang niemand mit Bezug auf die Anzeige beworben.

Deutlich anders gelagert ist der Fall eines namhaften Kieler Unternehmens, das Arbeitgeber – darunter auch sehr große – beim betrieblichen Gesundheitsmanagement unterstützt, zum Beispiel, wenn Beschäftigte mit Alkoholproblemen oder familiärem Stress zu kämpfen haben. Bis zum vergangenen Donnerstag suchte das Unternehmen laut Impffrei.work noch „Case-Manager“ für die psychologische Betreuung. Auf Anfrage bestätigt der Dienstleister, diese Anzeige geschaltet zu haben – bereits im Frühsommer.

„Völlig arglos“ Job-Anzeige platziert

Warum? Antwort: Aufgrund des großen und durch Corona noch gewachsenen Personalmangels habe man „völlig arglos“ alle Kanäle für die Suche nach Fachkräften genutzt. „Die Frage geimpft oder nicht geimpft ist für uns kein Einstellungskriterium“, versichert die Geschäftsführung. Da die Arbeit in der Regel jedoch im Homeoffice und ohne direkten Kundenkontakt erfolge, sei der Einsatz ungeimpften Personals „sehr gut möglich“. Als das Inserat geschaltete worden sei, sei das Impfthema gesellschaftlich längst nicht so aufgeladen gewesen wie heute: „Wir sind keine Corona-Leugner.“ Unmittelbar nach Anfrage der Kieler Nachrichten war die Stellenanzeige gelöscht.

„Arbeiten ohne Impfung, Ausgrenzung und Diskriminierung“ – so lautet das Motto der Plattform, deren Reichweite mit Deutschland, Österreich, Südtirol und Schweiz angegeben wird. Wer dahinter steht, ist unklar, ein echtes Impressum gibt es nicht. Das Portal sei „undurchsichtig und absolut unseriös“, sagt Ingo Scheuse, Hauptgeschäftsführer des Unternehmensverbandes Kiel. „Von unseren Mitgliedsfirmen ist dort auch niemand vertreten.“ Die aktuellen Schutzmaßnahmen würden trotz des betrieblichen Verwaltungsaufwands „durchweg als sinnvoll gesehen, genau wie auch die durch die Stiko empfohlenen Schutzimpfungen“.

Schräg ist das Ganze – aber wohl legal

Aber ist die Plattform – oder die Suche speziell nach ungeimpftem Personal – auch illegal? Wohl nicht. „Rein rechtlich könnte ein Arbeitgeber eine nicht vorhandene Schutzimpfung zur Einstellungsvoraussetzung machen, da dies keinen Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz darstellt“, sagt Scheuse. Der Impfstatus als solcher, so heißt es auch nach Angaben der IHK Kiel, sei keine vom Antidiskriminierungsgesetz geschützte Eigenschaft.

Nun könnte man diskutieren, ob die Entscheidung sich impfen zu lassen oder nicht als Ausdruck der Weltanschauung doch geschützt sei – die Antidiskriminierungsstelle des Bundes verneint das aber.

Impfstatus bei Einstellung nicht geschützt

Schwierig wird die Diskussion jedoch, wenn man sie umdreht: Denn wenn die Unterscheidung nach Impfstatus nicht geschützt ist – anders als etwa Religionszugehörigkeit oder sexuelle Orientierung, wäre die Frage danach bei Einstellungen möglicherweise zulässig. Auf zulässige Fragen müsste man aber eigentlich ehrlich antworten. Das wiederum könnte zur Folge haben, dass Menschen einen Job nicht bekommen nur weil sie geimpft sind.

So oder so: Schleswig-Holsteins Wirtschaftsstaatssekretär Thilo Rohlfs (FDP) kann mit Blick auf „Impffrei.work“ nur den Kopf schütteln: „Impfen ist der einzige Weg aus der Pandemie.“ Unternehmen, die gezielt nach ungeimpftem Personal suchten, würden sich mit „ihrer verantwortungslosen Aktion selbst ins Knie schießen“.

Spätestens, wenn die allgemeine Impfpflicht kommt, dürfte den Machern der Plattform der Jobnachschub langsam ausgehen. Aber man hat schon neue Pläne: Impfrei.Travel - die „Alternative Reisebörse“