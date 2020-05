Am 4. Mai dürfen die Friseursalons in Schleswig-Holstein wieder öffnen. Kunden können aber nur nach Voranmeldung kommen, und die Termine sind in den meisten Salons schon ausgebucht. „Die Richtlinien sind gar nicht so einfach zu erfüllen“, sagt Friseur-Obermeister Harmut Klotz.