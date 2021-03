Kiel.

Beispiel Holtenauer Straße in Kiel. Uta Borgerding räumt am Freitag in ihrem Modegeschäft „California“ die Regale ein. „Wir machen definitiv auf“, sagt sie, während sie Ware auf einen Ständer hängt. „Bei 60 Quadratmetern kann ich sechs Personen einlassen, das ist eigentlich ok.“ Ihre Kunden wollen jetzt den Frühling, ist sie überzeugt, frische Farben mit Frühjahrsmode. Die Winterkollektion bietet sie stark reduziert an. „Bisher habe ich Ware per Click & Collect verkauft. Aber das ist nichts im Vergleich zu einer richtigen Öffnung“, sagt sie.

"Die Kunden wollen Düfte testen"

Nebenan geht Alexandra Wochna in der Parfümerie Aurel noch weiter: Ganze 20 Prozent Rabatt will die Parfümerie am Tag der Wiedereröffnung und darüber hinaus anbieten. Dafür wird jetzt auch bei ihr ordentlich aufgeräumt, schließlich war das Geschäft monatelang geschlossen. Was ihren Kunden wohl am meisten gefehlt hat? „Die möchten in den Laden kommen und Düfte testen“, ist Wochna überzeugt. Zur Parfümerie gehört auch eine Abteilung für kosmetische Behandlung, die aber noch nicht geöffnet werden soll. „Da ist uns die Lage mit den Schnelltests noch zu unübersichtlich“, sagt Wochna.

Freude auch im Spielzeugladen

Stefan Schneider vom Spielzeuggeschäft „Höhenflug“ rückt unterdessen das Strandspielzeug auf einem Ständer ins rechte Licht. Bei diesem Wetter, ist er überzeugt, werden viele Eltern die kleinen Formen und Eimer für den Strand nachfragen. Und schon klopft eine Kundin an, um ihr - vorbestelltes - Strandspielzeug abzuholen.

„Wir geben uns eineinhalb Tage für die Vorbereitung, dann sollte zur Öffnung alles stehen“, sagt Schneider. Der Inhaber ist auch im Vorstand des Vereins „Die Holtenauer“ aktiv und berichtet, dass sich alle Geschäfte in der Einkaufsstraße auf den Montag freuen – ebenso wie die Kunden. Er deutet auf das Lastenfahrrad, das vor seinem Geschäft parkt: „Damit wollte ich eigentlich im Lockdown ausliefern. Aber die meisten Kunden sind dann doch zum Geschäft gekommen, um ihre Vorbestellungen selbst abzuholen. Die waren froh, einmal rauszukommen.“

Aufbruchstimmung in der Innenstadt

Eine gute Portion Aufbruchstimmung herrscht auch in der Kieler Innenstadt. Zum Beispiel bei Stefan Meier, Inhaber des Möbelgeschäftes BoConcept, der sich von der Öffnungsperspektive regelrecht überrumpelt fühlte: "Das hätte ich so schnell nicht erwartet. Aber ich habe richtig Bock, wieder zu öffnen, und bin heute mit deutlich mehr Elan aufgestanden als in den vergangenen Wochen."

Mittel langsam aufgezehrt

Der Lockdown hat auch seinem Unternehmen geschadet, zwar nicht existenziell, aber doch so, dass Mittel aufgezehrt werden mussten, die eigentlich für Investitionen gedacht waren. "Allzu lange hätten wir das aber nicht ausgehalten." Doch Meier kann der Krise auch Gutes abgewinnen: "Wir sind auf alle digitalen Vertriebs- und Beratungswege bestens vorbereitet." So gut sogar, dass ihm für einen sanften Neustart Click & Meet fast lieber gewesen wäre als eine Öffnung, die möglicherweise schon bald wieder kassiert werden muss. Nun heißt es auch für ihn: saugen, wischen, alles schickmachen und vom Lockdown-Staub befreien.

Rabatte auf die Winterware

Im gleichen Modus bereitet sich Caren Rönnau auf Montag vor. Aktuell arbeitet die Inhaberin eines Stoff- und Nähmaschinengeschäftes in der Holstenstraße mit kleiner Besetzung: zwei Kolleginnen und die Chefin selbst. Zwei Aushilfen musste sie im Lockdown entlassen. Zwar lief der Verkauf an der Ladentür weiter, doch beschränkte sich die Nachfrage auf Kurzwaren und kleineres Nähzubehör. Auch Reparaturen sorgten für Einnahmen. "Aber viele Stoffe aus der Winterkollektion sind liegengeblieben." Kräftige Rabatte sollen nun Platz für den Frühling schaffen.

"Wir sind heiß aufs Öffnen", sagt Tim Kleinfeld vom Juwelier und Uhrenspezialisten Mahlberg. Auch er und sein Team waren während des gesamten Lockdows für die Kundinnen und Kunden da, doch der Verkauf an der Ladentür kann das Schauen und die Beratung im Geschäft nur unvollständig ersetzen. Auch Kleinfeld berichtet von erheblichen Umsatzeinbußen, sieht aber Händler in anderen Bereichen - vor allem Modegeschäfte - sehr viel stärker betroffen: "Uns ist es da vergleichsweise gut ergangen." Doch auch für ihn und sein Team heißt es an diesem Freitag erstmal: organisieren, Kartons auspacken und - putzen.