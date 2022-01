Kiel

Die Ökoenergie-Branche in Schleswig-Holstein hat einen massiven Ausbau der Windkraft, Photovoltaik und Biogasanlagen gefordert. „Schleswig-Holstein kann wie kein anderes Bundesland von der Energiewende profitieren“, sagte der Landesgeschäftsführer des Bundesverbandes WindEnergie (BWE), Marcus Hrach. Er präsentierte zusammen mit anderen Öko-Lobbyisten eine lange Liste mit Wünschen an die Landes- und Bundespolitik.

Ruf nach ständiger Fortschreibung der Regionalpläne

Brisant ist insbesondere die Forderung des Öko-Energie-Versorgers ARGE Netz nach mehr Flächen für Windkraftanlagen. Das von der Ampelkoalition in Berlin gesetzte Ziel (Windkraft auf zwei Prozent der Landesfläche) sei in Schleswig-Holstein fast schon erreicht“, klagte ARGE-Geschäftsführer Stephan Frense. Um die Energiewende zu schaffen, wären in Schleswig-Holstein „drei Prozent plus“ ein guter Ansatz. Frense nahm auch die Landespolitik in die Pflicht. Die Regionalpläne zum Ausbau der Windkraft seien statisch und sollten ständig fortgeschrieben werden, betonte er. Nötig seien auch schnellere Genehmigungsverfahren. „Im Moment beträgt die Planungszeit für ein Windrad sechs bis sieben Jahre.“

Freiflächen-Solarenergie ist effizienter

Margrit Hintz (Landesverband Erneuerbare Energien) verlangte von der Landespolitik, die selbst gesteckten Ziele zu erhöhen. „Allein in Schleswig-Holstein brauchen wir bis 2030 insgesamt etwa 15 Gigawatt Solarenergie. Heute stehen wir bei rund 1,8 Gigawatt.“ Freiflächen-Solarenergie sei dabei effizienter als die auf Dächern und müsse daher einen größeren Beitrag leisten. „Deshalb dürfen keine Flächen ausgeschlossen werden.“ Auch bei Biogasanlagen will Hintz eine Schippe drauflegen. Die Bioenergie sei „für die Netzstabilität und Flexibilisierung der Versorgung unentbehrlich und für die Wärmewende in der Fläche unabdingbar“.

Von Ulf Christen