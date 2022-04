Woche sieben seit Kriegsbeginn in der Ukraine, und auch in Deutschland fragen immer mehr nach dem Warum. Warum ist Deutschland so abhängig wie kaum ein anderes Land von russischer Energie? Warum haben wir die Energiewende nicht stärker vorangetrieben? Warum stattdessen die Abhängigkeit von Öl, Kohle und Gas aus Russland verstärkt?

Die einfache Antwort: Es gab Interessen. Und Kampagnen.

Zunächst waren da die Großkonzerne, die vom „billigen“ Öl, Gas und Atom profitieren. Deren Lobbygruppen investierten Milliarden, um die Energiewende schlechtzureden. Dann gab es Medien, die sich ihre Arbeit leicht machten und die perfekt aufbereiteten Narrative übernahmen. Und dann gab es Putin, der nicht nur ein Interesse am Verkauf fossiler Energien hat, sondern auch geopolitische Ziele verfolgt.

Dass es dem Autokraten gelungen ist, nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die deutsche Politik so stark von sich abhängig zu machen, ist im Nachhinein verwunderlich. Schließlich gab es massive Warnungen, von Staatschefs anderer Länder, von außenpolitischen Expertinnen und Experten und auch durch unsere Forschungsarbeiten.

Die allzu große Einflussnahme privater Interessengruppen hat uns ins aktuelle Schlamassel geführt. Aber sie führt uns nicht wieder heraus. Im Gegenteil! Die Politik muss endlich unabhängig handeln, nicht nur unabhängig von Russland, sondern auch von den Einflüsterungen profit- und selbstsüchtiger Konzerne.

Ein Energieembargo ist angebracht und auch machbar. Es täte weh, keine Frage. Aber wenn wir es richtig anpacken, gewinnen wir doppelt: Wir vermeiden nicht nur die Eskalation des Kriegs oder verkürzen ihn womöglich, sondern wir stärken unsere politische und ökonomische Zukunftsfähigkeit als Demokratie und klimagerechte Industrienation. Diesen fossilen Krieg zu beenden und weitere fossile Kriege zu vermeiden, liegt im Interesse der Menschheit. Jetzt haben wir die Chance dazu.

Claudia Kemfert ist Energieprofessorin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin. Sie schreibt an dieser Stelle im wöchentlichen Wechsel mit Holger Krawinkel, Kerstin Andreae und Frank-Thomas Wenzel über den grünen Umbau der Wirtschaft. Sie gehört zu den Erstunterzeichnerinnen des Offenen Briefs an die Bundesregierung, in dem ein Importstopp von russischen Energielieferungen gefordert wird.

Von Claudia Kemfert/RND